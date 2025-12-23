В Турции разбился самолет с начальником Генштаба Ливии

Премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба подтвердил гибель начальника Генерального штаба Ливии в авиакатастрофе.

Частный самолет, на борту которого находился начальник Генштаба Ливии Мохамед Али Ахмед Эль-Хаддад, потерял связь с диспетчерами в Турции, заявил министр иностранных дел Турции Али Эрликая, сообщаетDaily Sabah.

По словам главы МИД Турции, самолет вылетел из аэропорта Анкара Эсенбога в направлении Триполи.

"Сегодня вечером в 20:10 бизнес-джет типа Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Анкара Эсенбога в направлении Триполи. По состоянию на 20:52 связь с самолетом была потеряна", - рассказал Эрликая.

Также турецкий министр подтвердил, что на борту находился начальник Генштаба Ливии.

Издание указало, что от самолета было получено сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана, но после этого с ним повторного контакта установить не удалось.

Всего на боту самолета находилось пять пассажиров вместе с начальником Генштаба Ливии.

Впоследствии министр иностранных дел Турции сообщил, что обломки частного самолета были найдены в 2 километрах к югу от села Кесиккавак.

Также премьер-министр Ливии Абдель Хамид ад-Дбейба подтвердил гибель начальника Генерального штаба Ливии в авиакатастрофе.

Известно, что генерал ливийской армии Мохамед Али Ахмед Эль-Хаддад находился в Анкаре во вторник, 23 декабря, с официальным визитом в качестве гостя начальника Генерального штаба Турции генерала армии Сельчука Байрактароглу. Он считался одной из ключевых фигур в системе безопасности Ливии.

