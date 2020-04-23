Ливия уличила российских наемников из ЧВК Вагнера в использовании химического оружия (видео)

Информации о пострадавших пока нет.

Ливия уличила так называемых бойцов армии Вагнера в использовании химического оружия.

Об этом говорится в сюжете ТСН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Читайте такжеТайный батальон Путина несет потери: СМИ узнали о ликвидации 6 российских наемников из ЧВК ВагнераПо словам министра внутренних дел Ливии, силы Кремля применили нервный реагент в Триполи против проправительственных сил.

«Мы сотрудничаем с Турцией, США и Великобританией для обеспечения безопасности в Ливии», – отметил он.

Информации о пострадавших пока нет.

Российские наемники из ЧВК Вагнера воюют на стороне ливийского генерала Халифы Хафтара, который контролирует часть территории Ливии, однако столица Триполи до сих пор находится под контролем признанного ООН правительства.

Ранее УНИАН сообщал, как в Ливии ликвидировали российского наемника, который убивал украинцев на Донбассе.