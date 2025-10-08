Украинцы, которые больше не получают статус защиты S по новым правилам, могут подать заявление о предоставлении убежища.

В Швейцарии пересмотрели правила предоставления статуса защиты S (быстрое убежище без прохождения длительных процедур) для беженцев из Украины. Он не будет отменен как минимум до начала марта 2027 года, но теперь заявители будут рассматриваться по-разному в зависимости от региона, из которого они прибыли в страну, пишет Swissinfo.

Отмечается, что швейцарский парламент потребовал проводить различие между регионами Украины при предоставлении временной защиты. Теперь возвращение в Волынскую, Ривненскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновецкую области, а также на Закарпатье считается разумным. В связи с этим статус защиты S будет ограничен лицам из этих регионов.

Согласно плану швейцарского парламента, статус S теперь будет выдаваться только украинцам, последнее место жительства которых находится в одном из украинских регионов, оккупированных российскими войсками, или в зонах боевых действий. Новое правило вступит в силу с 1 ноября. Те, кто уже получил статус S, не подпадают под это ограничение.

Кроме того, украинцы, которые больше не получают статус защиты S по новым правилам, могут подать заявление о предоставлении убежища. Правительство Швейцарии намерено продлить статус защиты S до 4 марта 2027 года.

Сколько беженцев вернется в Украину

Ранее доктор философских наук, главный научный сотрудник, директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью УНИАН заявил, что с каждым годом количество украинцев, готовых вернуться из-за границы после войны уменьшается. По его словам, в первый год войны были готовы вернуться 80% населения.

В то же время Головаха отметил, что окончательное количество зависит от многих факторов. Первый из них - это результат самой войны. Также, по словам эксперта, важно, каким будет отношение к украинцам в других странах.

