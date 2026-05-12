Число украинцев в странах ЕС сократилось: Евростат обнародовал цифры за март

Статистика показывает, что Германия остается ключевым лидером, принимая на своей территории почти треть всех украинцев.

Число украинских граждан, имеющих статус временной защиты в странах Евросоюза, начало сокращаться. Только в течение марта этот показатель уменьшился на 68 980 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные статистического ведомства Евростат.

Согласно опубликованным цифрам, общее количество беженцев в марте 2026 года составило 4,33 миллиона человек. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано в феврале.

Как отмечается, наиболее заметный отток произошел в Италии, где количество лиц, получивших защиту, сократилось почти вдвое – более чем на 30 тысяч человек. Специалисты связывают такой стремительный спад с бюрократическими нюансами: у многих украинцев истек срок действия ежегодных видов на жительство.

Помимо итальянского направления, заметное уменьшение количества украинцев наблюдается в Чехии – 19,8 тысячи, и Финляндии – 8 тысяч человек.

Однако общая тенденция не является однозначной. По данным отчета, в 14 странах блока статистика демонстрирует рост. Наибольший приток новых жителей ощутила Германия, где количество украинцев увеличилось почти на 7,5 тысяч человек. Также положительную динамику прироста показывают Испания – плюс 2 665 человек, и Румыния – плюс 2 125 человек.

По мнению аналитиков ведомства, такие изменения обусловлены двумя ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная внутренняя миграция, когда беженцы переезжают из одной страны ЕС в другую в поисках лучших условий. Во-вторых, несмотря на общее сокращение, поток людей, выезжающих непосредственно из Украины, не останавливается.

Несмотря на все изменения, география расселения остается стабильной. Как показывают данные Евростата, Германия продолжает принимать почти треть всех украинцев в ЕС. Второе место уверенно занимает Польша, а на третьей позиции, несмотря на недавнее сокращение, остается Чехия.

Ранее УНИАН писал, что Ирландия начала готовить план постепенного возвращения украинских беженцев домой. Власти страны анализируют, как организовать этот процесс, учитывая большое количество украинцев, которые сейчас живут на ее территории и пользуются государственной поддержкой. Также обсуждается, что возвращение будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и возможности людей вернуться к нормальной жизни. Правительство Ирландии планирует создать финансовую помощь, покрывать расходы на перелет, но крупные суммы будут выплачиваться только после подтверждения постоянного проживания в Украине.

В Германии планируют ужесточить правила для безработных, в том числе и для украинских беженцев, получающих социальные выплаты. Если вакансия полностью соответствовала навыкам и состоянию здоровья человека, в случае отказа от работы без уважительной причины Jobcenter имеет право отменить 100% выплат пособия для этого человека. При этом отменить выплату могут минимум на один месяц.

