Евросоюз почти определился, что делать с украинцами в следующем году

Режим временной защиты украинцев заканчивается в марте 2027 года.

Текущий режим временной защиты украинцев в Евросоюзе заканчивается в марте 2027 года, однако Брюссель, вероятно, продлит действие этого механизма еще на один год – до марта 2028-го. Об этом в интервью DW заявила спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Ильва Йоханссон.

"Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что (от Еврокомиссии) поступит предложение продлить его еще на один год – до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся", – сказала она.

По словам чиновницы, в ЕС понимают обеспокоенность украинских беженцев отсутствием определенности их статуса после марта 2027 года. Особенно на фоне того, что война продолжается, и мирного соглашения на горизонте не просматривается.

Видео дня

"Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет дальше", - отметила Йоханссон.

Украинские беженцы в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, правительство Ирландии готовится к завершению действия временной защиты украинцев в ЕС. Новая стратегия предусматривает, что основные финансовые выплаты будут предоставляться беженцам только после их возвращения в Украину. Государство планирует оплачивать расходы на переезд, а ежемесячную помощь в Ирландии с октября сократят с 600 до 400 евро. В то же время власти Ирландии хотят ввести новую систему разрешений для части украинцев, которые захотят остаться в стране.

Также мы рассказывали, что украинское правительство стремится к добровольному возвращению беженцев. При этом Киев хочет получать данные о гражданах, остающихся под временной защитой, чтобы спланировать политику их возвращения.

Вас также могут заинтересовать новости: