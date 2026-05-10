В Британии могут прекратить предоставление жилья мигрантам: как это повлияет на украинцев

Лидер партии "Реформы" Найджел Фарадж заявил, что проблемы местных жителей должны иметь приоритет над потребностями мигрантов.

Британский политик, лидер партии "Реформы" Найджел Фарадж заявил, что его партия "серьезно рассмотрит возможность выхода" из программ, которые предоставляют жилье мигрантам в Британии.

Как пишет The Telegraph, Фарадж заявил, что власти, возглавляемые его партией, "всегда будут ставить потребности местных жителей на первое место".

На прошлой неделе совет графства Ланкашир уже объявил о выходе из британской программы переселения и программы переселения афганцев. При этом Фарадж предположил, что другие органы власти могут последовать их примеру, заявив, что проблемы местных жителей "должны иметь приоритет над тратой миллионов на нелегальных иммигрантов".

В то же время The Telegraph указывает, что программа "Дома для Украины", которую советы обязаны поддерживать по закону, не будет затронута никакими изменениями.

Британская программа переселения была запущена в 2021 году и помогла переселить тысячи людей со всего мира. Местные советы добровольно присоединяются к программе и получают финансирование для предоставления жилья и поддержки просителям убежища на срок до пяти лет.

Международная организация по миграции ООН, заявила, что с момента начала программы помогла переселить в Великобританию 3978 беженцев.

При этом по программе переселения афганцев почти 38 000 граждан этой страны прибыли в Великобританию в период с августа 2021 года до ее закрытия прошлым летом.

Партия "Реформы" заявила, что только в районе совета графства Ланкашир программы переселения обходились налогоплательщикам в среднем в 7 млн ​​фунтов стерлингов в год.

Издание напоминает, что партия Фараджа "Реформы" получила более 1300 новых мест в советах и ​​​​добилась контроль над 14 муниципалитетами.

Украинцы в Европе

Ранее сообщалось, что ирландское правительство готовит новую программу возвращения украинцев на родину. Согласно стратегии, правительство Ирландии планирует покрывать расходы на перелет, но крупные суммы будут выплачиваться только после подтверждения постоянного проживания в Украине. Кроме того, уже в октябре размер ежемесячной выплаты за проживание в Ирландии будет уменьшен с 600 до 400 евро.

Также в Германии ужесточили правила выплат социальной помощи. Теперь в случае первого отказа от вакансии возможна полная отмена выплат. Новое правило вступило в силу 23 апреля 2026 года. Нововведения коснутся как граждан страны, так и беженцев из Украины.

