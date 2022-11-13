По его словам, последствия вторжения России в Украину ощущает на себе каждая страна мира.

Глава Общественной лиги "Украина-НАТО" Сергей Джердж считает, что Украина станет главной темой саммита G20, который должен на днях пройти на Бали.

В эфире телеканала "Эспрессо" он подчеркнул, что блокада Украины привела к росту цен на продукты во всем мире.

"На саммите G20 мы ожидаем внимания к Украине. Поскольку российско-украинская война глобально повлияла на весь мир. Сейчас в мире усилились проблемы с питанием. Блокада Украины, которая является одним из мировых лидеров по экспорту зерна, вызвала рост цен на пищевые продукты во всем мире", - пояснил Джердж.

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По словам аналитика, последствия вторжения РФ в Украину ощущает на себе каждая страна мира.

"Также сейчас существует и энергетический кризис из-за российского вторжения в Украину. Это признают многие страны. В том числе страны-члены НАТО, объединяющие более 1 млрд человек. В мире не осталось стран, которые бы не страдали из-за этой войны. Именно поэтому вопрос Украины станет центральным на саммите G20", - подытожил он.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на мероприятие президента Украины Владимира Зеленского.

Недавно стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите G20, вероятнее всего-в онлайн-формате.

Одновременно президента РФ Владимира Путина на саммите не будет. Вместо него Москва отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что судьба России будет решаться без нее мировыми лидерами на G20.

"Можно ли обсуждать Россию без России? Уже можно. Россия сама вывела себя из игры дипломатично. В том числе таким простым решением как то, что Путин не едет на G20. Он не едет, и что мы теперь не будем их обсуждать на G20? Будем. Туда поедет Лавров. А Лаврова пустят за один стол с Байденом, Си и Шольцем? Не пустят, он человек низкой должности", - отметил он.

Как сказал дипломат Александр Щерба, отказ Путина от поездки на саммит G20 сигнализирует об изоляции и слабости.

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