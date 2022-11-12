По его словам, Россия сама загнала себя в ситуацию, когда РФ можно обсуждать без нее самой.

Писатель и политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что судьба России будет решаться мировыми лидерами на G20.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин отправляет вместо себя главу МЗС Сергея Лаврова, которого не допустят к обсуждению за одним столом с главами государств.

"Можно ли обсуждать Россию без России? Уже можно. Россия сама вывела себя из игры дипломатически. В том числе таким простым решением как то, что Путин не едет на G20. Он не едет, и что мы теперь не будем их обсуждать на G20? Будем. Туда поедет Лавров. А Лаврова пустят за один стол с Байденом, Си и Шольцем? Не пустят, он человек низкой должности", - отметил он.

По мнению Шейтельмана, именно на G20 будет обсуждаться и формироваться концепция будущего мира.

"Вопрос ведь не "Что делать с Украиной?". Украина должна победить, восстановить территориальную целостность, потом вступить в Евросоюз. А что делать с Россией, у которой ядерное оружие? Просто сказать: "Выйдите из Украины и все нормально"? Нет, так не годится. Вот тут начинается обсуждение", - объяснил политтехнолог.

Он добавил, что война не закончится, пока не будет полностью восстановлена территориальная целостность Украины

"США и Евросоюз не хотят победы без Крыма. И США, и Евросоюз понимают, что победа без Крыма - не победа, а всего лишь передышка перед новым этапом войны. Пока не будет полностью восстановлена целостность Украины - это будет означать, что война не закончена", - сказал эксперт.

Шейтельман отметил, что президенту США Джо Байдену также не нужна пауза в войне, поскольку он хочет прийти к американским выборам с победой Украины в войне.

Путин теряет власть

По мнению российского оппозиционера Геннадия Гудкова, в РФ уже начался раскол элит, на данный момент – по линии генералов. Тем временем россияне начали массово менять свое мнение о войне против Украины.

Ранее Шейтельман заявил, что после сдачи Херсона в РФ предлагают принести Путина в жертву.

В то же время экс-глава МИД Швеции, сопредседатель аналитического центра Евросовета по международным отношениям (ECFR) Карл Бильдт считает, что после ряда поражений его армии в Украине Путин потеряет власть.

Как сказал дипломат Александр Щерба, отказ Путина от поездки на саммит G20 сигнализирует об изоляции и слабости.

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