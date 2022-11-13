Он отметил, что предстоящий саммит не будет обычным.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен "бросить вызов" российскому президенту Владимиру Путину на саммите G20 в Индонезии.

По словам Сунака, война Путина в Украине вызвала опустошение во всем мире, уничтожая жизнь и вбрасывая международную экономику в хаос, передает The Daily Telegraph

"Этот саммит G20 не будет обычным делом. Мы вызовем путинский режим и разоблачим его презрение к тому типу международного сотрудничества и уважения к суверенитету, которые представляют форумы G20" , – отметил он.

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Также Сунак подчеркнул, что в отличие от России, Британия и союзники будут работать вместе, чтобы решить мировые проблемы.

Саммит G20 в Индонезии

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет 15-16 ноября на острове Бали.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

Недавно пресс-секретарь президента Украины сообщил, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, скорее всего - в онлайн-формате.

А на днях стало известно, что Путина на саммите не будет. Вместо него Москва отправит министра иностранных дел Сергея Лаврова.

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