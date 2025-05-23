Они осваивают новые владения под пристальным наблюдением зоологов и ветеринаров.

В Киевском зоологическом парке общегосударственного значения теперь можно увидеть попугаев жако, спасенных еще весной 2022 года.

Как сообщается на странице КиевЗоо в социальной сети Facebook, все это время птицы проходили лечение и адаптацию, теперь они могут перейти к следующему этапу - социализации. В переоборудованном для них авиарии есть разнообразные присады, игрушки, ветки деревьев, кормушки и декоративный фонтанчик:

"В последние годы популяция жако в мире резко сократилась из-за негативного влияния человеческой деятельности. Сейчас виду даже предоставлен статус "под угрозой вымирания". Поэтому их сохранение и спасение имеют чрезвычайную важность для мира живой природы".

В зоопарке отметили, что посетители смогут увидеть шумную стаю жако ежедневно у озера фламинго.

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С наступлением тепла жители Киевского зоопарка - медведи, тигры, львы, бегемоты и другие - начали проводить больше времени на свежем воздухе, наслаждаясь солнечными лучами в зеленых зонах. Недавно появились забавные фотографии этих животных.

А ранее в одном из вольеров зоопарка столицы поселился капибара по имени Тоха. Животное, которое пережило контузию и сильный стресс, теперь имеет новую жизнь.

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