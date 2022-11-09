Ранее в РФ надеялись, что саммит позволит Путину установить неформальные контакты с лидерами США и ЕС.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, не будет присутствовать на саммите "Большой двадцатки" 15-16 ноября.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, Кремль стремится защитить президента от потенциальной конфронтации с мировыми лидерами, в том числе президентом США Джо Байденом, из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместо Путина Россия направит министра иностранных дел Сергея Лаврова, говорят источники издания.

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Ранее российские официальные лица надеялись, что саммит позволит Путину установить неформальные контакты с американскими и европейскими коллегами. Однако стало ясно, что этого не произойдет.

В марте Байден заявил, что Россию следует исключить из G20. Также он заявил, что не будет встречаться с Путиным на Бали и готов вести переговоры только об освобождении американских граждан, находящихся в заключении в России.

Также накануне саммита лидер Китая Си Цзиньпин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем послал Путину четкий сигнал о том, что ядерные угрозы – это красная линия для КНР, заявляющей о "безграничной дружбе" с Россией.

Грядущий саммит "Большой двадцатки" в Индонезии

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября. Накануне Индонезия заявила, что лидеры 17 государств подтвердили свое участие. Три страны, которые не подтвердили участие, не назывались.

Президент Индонезии Джоко Видодо еще весной пригласил на саммит Зеленского и Путина. 11 октября страна заявила, что лидеры примут участие в саммите G20 на Бали. В то же время в Офисе президента Украины опровергли информацию о принятии окончательного решения.

3 ноября президент Индонезии провел телефонный разговор с президентом Украины. Он касался, в том числе, саммита. Позже украинский президент сообщил, что не будет принимать участие в саммите, если там будет присутствовать президент РФ. 8 ноября стало известно, что Зеленский примет участие в мероприятии.

7 ноября президент Индонезии сообщил, что разговаривал с Путиным и почти уверен в том, что российский коллега не посетит саммит. Уже на следующий день Видодо заговорил о дистанционном участии Путина в саммите.

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