Вероятнее всего, это будет онлайн-формат.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите "Большой двадцатки" на Бали в Индонезии. Об этом Суспильному сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", - сказал Никифоров.

Он уточнил, что президент точно будет участвовать, вероятнее всего, что это будет онлайн-формат.

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Ранее, 3 ноября, президент заявил в разговоре с журналистами, что не будет участвовать в саммите G20, если там будет Путин: "Моя личная позиция и Украины была в том, что если лидер РФ будет участвовать, то Украина не будет".

Саммит G20 в Индонезии

Нынешний саммит группы "двадцати" пройдет 15-16 ноября на Бали. Среди приглашенных стран, в частности, Украина. В повестке дня - мир, здоровье, цифровая трансформация и переход на устойчивую энергетику.

Президент Индонезии Джоко Видодо пригласил на саммит и российского президента Владимира Путина, правда, его участие пока не подтверждено.

Возможный визит Путина вызвал возмущение у Запада. CNN со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям Совбеза Белого дома Джона Кирби писал, что Байден не намерен встречаться с Путиным.

Также о том, что Белый дом будет пытаться исключить встречу двух президентов, в октябре писало издание Politico.

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