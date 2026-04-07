Удары по Черному морю: Украина могла применить ракету дальнего действия RBS 15, - СМИ

По словам экспертов, целью атак стала нефтяная платформа "Сиваш" у побережья Украины в Черном море.

ВМС Украины опубликовали видео, на котором запечатлен запуск противокорабельной крылатой ракеты серии RBS 15 (Robotsystem 15) шведского производства с автопусковой установки по российским объектам. На данный момент неизвестно, используют ли ВСУ этот тип крылатых ракет, однако такое наблюдение является первым появлением шведского оружия большой дальности, пишет NavalNews.

Также неизвестно, когда именно были поставлены ракеты RBS 15 и кто именно их поставил, ведь Финляндия, Швеция, Германия, Хорватия и Польша используют эту ракету в той или иной форме, а Финляндия, Хорватия и Швеция используют пусковые установки, установленные на грузовиках.

"Предполагается, что ракета, запущенная на видео, является каким-то вариантом RBS 15 из-за двойного выхлопного шлейфа, выделяемого во время фазы разгона ракеты - это характеристика, которая, насколько известно, не присуща ни одной другой украинской крылатой ракете большой дальности. К этому добавляется внешний вид грузовика, форма и силуэт кабины которого поразительно похожи на пусковую установку RBS 15, созданную на базе финского шасси грузовика Sisu, хотя качество видеозаписи слишком низкое, чтобы это подтвердить", - подчеркивают эксперты.

Украинские удары 6 апреля

В издании предполагают, что целью атак стала нефтяная платформа "Сиваш" у украинского побережья в Черном море, которую российские оккупанты захватили в 2014 году. После ее оккупации бурение было приостановлено, а источники NavalNews сообщили о развертывании российского военного оборудования, состоявшего из радаров и других систем сбора разведданных, а также групп противотанковых управляемых ракет для наблюдения за украинским побережьем.

"К ударам по нефтяной платформе "Сиваш" добавилась серия атак украинских беспилотников с большого расстояния по российской нефтяной инфраструктуре, расположенной в черноморском порту Новороссийск", - напомнили в материале.

Известно, что Новороссийск также служит второстепенным пунктом сбора для Черноморского флота РФ после его изгнания из бывшего штаба в Севастополе на Крымском полуострове. Также там во время пребывания подвергся удару фрегат Черноморского флота проекта 11356R (класса "Адмирал Григорович"), пытаясь защитить порт.

Что известно о ракете RBS 15

Ракета, произведенная компаниями Saab и Diehl Defense, была принята на вооружение Швеции в конце 1980-х годов. Первая версия RBS 15 Mk I использовалась для усиления шведской береговой обороны и базировалась на самолетах и кораблях.

"Mk I и последующая версия Mk II имеют одинаковую минимальную дальность, составляющую всего ~70 км, причем Mk II отличается усовершенствованной системой наведения, включающей добавление GPS-наведения в дополнение к улучшениям активной радиолокационной головки самонаведения на конечной фазе. Производство версии Mk II началось в 1998 году и продолжалось до 2004 года", - объяснили в NavalNews.

Модернизация ракет

Стандартные ракеты Mk III имеют увеличенную дальность более 200 км, что стало возможным благодаря улучшению системы топливного обеспечения, а также они получили способность поражать наземные цели.

"Последняя версия RBS 15, получившая название "Gungnir", - это Mk IV, о которой ранее сообщало издание Naval News как о замене остальных шведских Mk II. RBS 15 Mk IV можно запускать с кораблей, грузовиков и самолетов, в отличие от Mk III, которая запускается исключительно с наземных платформ. Основные усовершенствования Mk IV включают увеличение дальности действия примерно на 50% до более 300 км и усовершенствованную систему наведения GPS, устойчивую к помехам", - добавляют в публикации.

Другие новости об оружии

Ранее США продемонстрировали F-16 с мощным ударным и электронным арсеналом. Речь идет о скомпонованном боевом вооружении, которое объединяет в одном самолете "Вайпер" средства удара на большом расстоянии, радиоэлектронную борьбу, средства самозащиты и расширенную дальность действия.

В частности, на изображении можно увидеть сбалансированную и целенаправленную конфигурацию: две ракеты AGM-158 JASSM, подвеска "Angry Kitten", две ракеты AIM-120 AMRAAM, ракеты ближнего радиуса действия AIM-9X на концах крыльев и два внешних топливных бака.

Также сообщалось, что Великобритания готовит эсминцы к новому поколению морского боя. Лондон планирует к 2027 году установить высокоэнергетический лазер DragonFire на эсминцах типа 45.

"Первая установка состоится на эсминце типа 45. В начале этапа развертывания будут добавлены другие корабли. Этот шаг подчеркивает, как быстро системы направленной энергии переходят от экспериментальных испытаний к боевым платформам", - рассказали в Interesting Engineering.

