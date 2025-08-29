В ЕС отметили, что будут продолжать и усиливать свою всестороннюю поддержку Украины по всем направлениям, в частности путем ускорения работы над 19-м пакетом санкций.

Венгрия отказалась подписать заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас, которая осуждает массированный удар России по Киеву 28 августа. Об этом сообщает ЕС.

Отмечается, что атака на гражданскую инфраструктуру является "сознательной эскалацией и подрывом усилий ради мира", во время которой пострадали здания представительства ЕС и Британского Совета.

"Преднамеренные атаки на гражданских и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих тяжких нарушений международного гуманитарного права должны быть привлечены к ответственности", - говорится в документе.

Документ подписали все 26 членов ЕС, кроме Венгрии. Также его поддержала Великобритания.

"Нападение также нанесло серьезный ущерб зданиям Представительства Европейского Союза в Киеве, что в очередной раз демонстрирует безрассудный характер атак России и ее игнорирование международного права. Нанесение опасности жизни дипломатов и дипломатического персонала является явным нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. Здание Британского Совета в Киеве также было значительно повреждено, а охранник получил ранения, - отметили в ЕС.

"Мы будем продолжать сотрудничать с международными партнерами, включая США, чтобы положить конец агрессивной войне России всеобъемлющим, справедливым и длительным миром. Россия должна прекратить убийства и продемонстрировать настоящую готовность к миру", - сказано в заявлении.

Удар РФ по Киеву 28 августа

В ночь на 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по столице. Наибольшие разрушения - в Дарницком районе, где разрушена пятиэтажка. Этот удар унес жизни 22 жителей дома, среди них - четверо детей. Еще 3 человека погибли на других локациях.

