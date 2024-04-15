По словам Галлямова, для Республиканцев Израиль – это часть их так называемой доктрины.

Массированная атака Ирана по Израилю в ночь на воскресенье, 14 апреля, может стать шансом для того, чтобы "протащить" законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню, который не могут одобрить уже почти полгода. Такое мнение в интервью УНИАН высказал политтехнолог Аббас Галлямов.

"С тактической точки зрения, если и возможно продавить пакет помощи одновременно Израилю и Украине, то как раз сейчас такой шанс появляется. Россия, очевидно, на стороне Ирана. В этом смысле для Республиканцев, которые и блокируют этот пакет, оказаться на стороне России в этой ситуации – не комильфо. Демократы хотят помогать Украине и не очень – Израилю. А Республиканцы – наоборот, очень хотят помочь Израилю и меньше хотят помогать Украине", – пояснил он.

По словам Галлямова, для Республиканцев Израиль – это часть их так называемой доктрины, поэтому когда эта тема стоит на повестке дня, а Израиль столкнулся с атакой, которая угрожает его существованию, ни о каком компромиссе идти не может.

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"Они кричат "Почему украинцы воюют с русскими, пусть сядут за стол переговоров и договорятся". Но все те, кто это говорит, не могут сказать то же самое об Израиле. С точки зрения республиканского электората, Израиль абсолютно прав в своей борьбе с Ираном", – добавил политтехнолог.

Помощь Украине от США: последние новости

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что во время телефонного разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса в воскресенье, 14 апреля, был достигнут "консенсус" относительно помощи как Израилю, так и Украине. По его словам, лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это рассмотреть и принять одобренную Сенатом дополнительную программу национальной безопасности.

Между тем глава Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен призвала Конгресс США принять пакет помощи Киеву, который "тормозится" уже несколько месяцев. Такое заявление она сделала на фоне массированных ударов РФ по Украине.

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