Шумер отметил, что надеется, на этой неделе можно что-то сделать для помощи обеим странам.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что во время воскресного телефонного разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" относительно помощи как Израилю, так и Украине.

Как сообщает ABC News, Шумер сказал, что "надеется", на этой неделе удастся что-то сделать для помощи обеим странам.

По словам Шумера, лучший способ направить помощь Израилю и Украине - это рассмотреть и принять одобренную Сенатом дополнительную программу национальной безопасности, которая включает помощь обеим странам. В феврале Сенат принял пакет на 95 миллиардов долларов, но Джонсон не вынес его на голосование.

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"Лучший способ помочь Израилю восстановить его противоракетный и противодронный потенциал - это немедленно принять эту дополнительную программу. Как я уже сказал, Израиль потратил около миллиарда долларов на свою защиту, и дополнительная безопасность пополнит эту противоракетную систему. и средства защиты от беспилотников, которые есть в "Стреле", "Праще Давида" и "Железном куполе", - сказал Шумер.

Помощь США Украине - что известно

Как писал УНИАН, из-за атаки Ирана на Израиль США могут скорее проголосовать за помощь Украине.Ранее лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ заявил, что на этой неделе Палата представителей изменит свой законодательный график, чтобы "рассмотреть законодательные акты, которые поддерживают нашего союзника Израиль и привлекают Иран и его террористических ставленников к ответственности", но пока неясно, каким будет это законодательство. или насколько резко оно может отклоняться от принятого Сенатом законопроекта.

В то же время спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе законодатели США попытаются передать Израилю дополнительную помощь, однако ни словом не упомянул в этом заявлении о помощи Украине.

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