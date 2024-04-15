Урсула фон дер Ляйен усилила давление на Вашингтон, чтобы те выделили миллиарды, заблокированные для Украины.

Российские оккупанты массировано били по Украине, в том числе и по энергосистеме. На этом фоне председатель Комиссии ЕС Урсула фон дер Ляйен призвала Конгресс США принять пакет помощи Киеву, который "тормозится" уже несколько месяцев.

"Палата представителей Конгресса США должна дать себе толчок. Продолжение блокировки пакета помощи нанесет ущерб не только Украине, но и Атлантическому альянсу в целом", - цитирует фон дер Ляйен издание spiegel.

При этом она указала, что Украина заслуживает на поддержку "всех свободных стран мира".

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"ЕС должен продемонстрировать единство в этом вопросе. Автократии мира внимательно следят за тем, будут ли демократические государства противостоять им в этом вопросе или нет. Мы должны послать правильный сигнал, в том числе для того, чтобы предотвратить агрессивные войны в других странах", - указала председатель Еврокомиссии.

Кроме того, она предупредила, что Россия может попробовать нанести удар по Европе, вмешиваясь в выборы на Западе.

"Давайте не будем обманывать себя: друзья Путина хотят разрушить Европейский союз изнутри, путем процесса дезинтеграции", - подытожила фон дер Ляйен.

Задержка помощи Украине - последние новости

Американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что палата представителей США на этой неделе рассмотрит помощь Украине. По его словам, США просто сейчас должны активизироваться в вопросах предоставления Киеву помощи.

После чего спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что на этой неделе законодатели США попытаются передать Израилю дополнительную помощь, но ни слова не сказал о помощи Украине.

Сегодня лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что достигнут "консенсус" относительно помощи как Израилю, так и Украине.

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