Целью для ударов могут стать ядерные объекты на территории Ирана, считает Галлямов.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю. Политтехнолог Аббас Галлямов убежден, что Израиль нанесет ответный удар, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху не упустит этой возможности.

"Для него это едва ли не единственный шанс загладить свою вину перед нацией за провал 7 октября, крайне неудачные последние два месяца операции в Газе, когда из-за своего пафоса он поссорился со своим союзником – Америкой – и в значительной степени лишился американской поддержки. Он не решил проблему беженцев. Из-за того, что они мешают захватить Рафах, застопорилась вся операция. Практически весь ХАМАС уничтожен, в одном месте группировка есть, но ее не могут оттуда "выковырять", потому что там 1,5 млн беженцев", – пояснил он в интервью УНИАН.

По словам Галлямова, целью для ударов могут стать ядерные объекты на территории Ирана, "потому что это давняя мечта Нетаньяху, давнее обещание избирателям – не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие". И сейчас у него появился легитимный повод для этого.

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"Тогда уже Иран в ответ начнет неизбирательно обстреливать Израиль, не так аккуратно, как это было в ночь на 14 апреля, только по военным объектам. Да, атака была массированной, как сказали специалисты – самая большая в истории человечества. Но при этом они прицельно били по военным и правительственным объектам. А вот дальше будет хуже. Очевидно, что в конце концов Израиль одолеет Иран, и режим аятолл рухнет после всего этого. Конечный успех Израиля предопределен, но перед этим придется попотеть, и кровь будет пролита немалая. Израильская ПВО показала класс, но это же только начало. Дай Бог, чтобы я ошибался, но совсем без дыр в системе ПВО не обойдется, даже сейчас не обошлось – 1% ракет долетел", – подчеркнул эксперт.

Атака Ирана на Израиль

В ночь на 14 апреля Иран запустил сотни дронов и ракет против Израиля. До этого западные СМИ несколько дней предупреждали о подготовке массированного удара по Израилю в ответ на атаку по иранскому учреждению в Дамаске (Сирия).

После масштабной атаки Иран заявил, что "вопрос исчерпан". Financial Times пишет, что путем осуществления первой прямой атаки по Израилю, Иран хотел продемонстрировать свою силу, из-за которой многолетняя теневая война между странами стала открытой.

"Послание Ирана было четким: мы безумнее, чем вы себе представляете, и мы готовы выдержать последствия войны, если это будет необходимо", – отметил инсайдер режима.

В то же время WSJ утверждает, что обострение между Ираном и Израилем угрожало эскалацией ближневосточного конфликта и повысило цены на бензин. Все это создало президенту США Джо Байдену огромные политические проблемы – он столкнулся с большим давлением.

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