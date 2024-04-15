Израиль будет бомбить ядерные объекты Ирана, это давняя мечта Нетаньяху, - Аббас Галлямов

Политтехнолог и бывший спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов в интервью УНИАН рассказал об атаке Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля, каким может быть ответ Израиля на удар, и станет ли это "толчком" к принятию законопроекта о помощи Израилю, Украине и Тайваню в Конгрессе США.

Знаем, что вы находитесь в Израиле. Расскажите, какая сейчас обстановка, как прошла ночь на воскресенье?

В целом, было тревожно. Все знали, что будет атака, следили за развитием ситуации. Весь Израиль был готов к тому, что удар будет массированным, но поскольку здесь это случается регулярно, народ привык, все знали, что нужно делать.

Все говорили, что это начало Третьей мировой. По-вашему, это было искусственно накручено или действительно могло стать началом Третьей мировой?

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Про Третью мировую я говорить не буду. Первая и Вторая мировая почему такое название получили? Потому что мир раскололся на две коалиции. А в данном случае есть обезумевший режим в Иране, есть обезумевший режим в России – союзник, есть циничные китайцы, которые используют эту ситуацию в своих интересах, но вовсе не собираются сгинуть в топке ядерной войны. Есть какое-то количество прокси, которых подкармливают – Россия своих сателлитов, Иран своих. Есть на Ближнем Востоке хуситы, Хезболла, ХАМАС. Все остальные в этом участвовать не хотят, поэтому я бы термин "Третья мировая" не использовал, он слишком громкий и пафосный. В данном случае есть риск крупной региональной войны, он не снят.

Аятоллам в принципе не выгоден ответный удар Израиля, слишком много минусов для них в этой истории. Я понимал, что они попытаются ответить на израильскую атаку в Дамаске таким образом, чтобы это было пафосно, но чтобы не доводить до эскалации. Было понятно, что они не будут обстреливать мирные города, а ударят по каким-то военным и правительственным объектам. Собственно, так оно и получилось.

А дальше вот как будет. Израиль нанесет ответный удар, Нетаньяху не упустит эту возможность. Для него это чуть ли не единственный шанс загладить свою вину перед нацией за провал 7 октября, крайне неудачные последние два месяца операции в Газе, когда из-за своего пафоса он разругался со своим союзником – Америкой – и в значительной степени лишился американской поддержки. Он не решил проблему беженцев. Из-за того, что они мешают захватит Рафах, застопорилась вся операция. Практически весь ХАМАС уничтожен, в одном месте группировка есть, но ее не могут оттуда "выковырять", потому что там 1,5 млн беженцев. Вывести Нетаньяху их не может, потому что у него ультраправая коалиция, которая требует всех разбомбить. Он идет у них на поводу и отказывается решать проблему с беженцами. В значительной степени это внутриполитическая проблема, которая выросла из политических проблем Нетаньяху, так же как и путинская агрессия против Украины выросла из внутриполитических проблем путинизма.

Я думаю, будут бомбить ядерные объекты иранские, потому что это давняя мечта Нетаньяху, давнее обещание избирателям – не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Теперь у него появился легитимный повод, и я думаю, что он это сделает. Тогда уже Иран в ответ начнет неизбирательно обстреливать Израиль, не так аккуратненько, как это было в ночь на 14 апреля, только по военным объектам. Да, атака была массированной, как сказали специалисты – самая большая в истории человечества. Но при этом они прицельно били по военным и правительственным объектам. А вот дальше будет хуже. Очевидно, что в конце-концов Израиль "уделает" Иран, и режим аятолл рухнет после всего этого. Конечный успех Израиля предопределен, но перед этим придется попотеть, и кровь будет пролита немалая. Израильская ПВО показала класс, но это же только начало. Дай Бог, чтобы я ошибался, но совсем без дыр в системе ПВО не обойдется, даже сейчас не обошлось – 1% ракет долетел.

На этой неделе Конгресс США будет рассматривать пакет помощи Тайвань – Израиль – Украина, этот процесс тянется уже почти полгода. Как думаете, будет ли принят этот пакет в связи с обстрелом Израиля, либо есть возможность принять пакет помощи Израилю отдельно и все-таки не предоставить помощь Украине?

С тактической точки зрения, если и возможно продавить пакет помощи одновременно Израилю и Украине, то как раз сейчас такой шанс появляется. Россия, очевидно, на стороне Ирана. В этом смысле для республиканцев, которые и блокируют этот пакет, оказаться на стороне России в этой ситуации – не комильфо. Демократы хотят помогать Украине и не очень – Израилю. А Республиканцы – наоборот, очень хотят помочь Израилю и меньше хотят помогать Украине.

Для Республиканцев Израиль – это часть их так называемой доктрины, поэтому когда эта тема стоит на повестке дня, когда Израиль столкнулся с атакой, которая угрожает его существованию, ни о каком компромиссе речь идти не может. Они кричат "Почему украинцы воюют с русскими, пусть сядут за стол переговоров и договорятся". Но все те, кто это говорит, не могут сказать то же самое об Израиле. С точки зрения республиканского электората, Израиль абсолютно прав в своей борьбе с Ираном.

По поводу переговоров – Кремль вновь активизировался. Появляется "мирный план" Эрдогана. Почему опять вспомнили о переговорах именно сейчас, накануне саммита в Швейцарии?

Я не вижу какого-то подвоха в этих заявлениях Путина, ведь он хочет, чтобы все закончилось. Но он хочет, чтобы все закончилось фиксацией его "победы". Он не может воевать до бесконечности, война подтачивает его ресурсы, толкает ситуацию в направлении революции. Если он не закончит войну в какой-то приемлемый срок, то рано или поздно это закончится тем же, чем для России закончилась Первая мировая. Затянувшаяся окопная война не отвечает его интересам. Но, конечно же, ему надо "победить", он не может себе позволить уйти без "победы". Ему нужно что-то, что он принесет своим избирателям, и это должно быть убедительным, чтобы ему поверили.

Путин не может себе позволить продолжать воевать до бесконечности, но он и не может позволить себе остановить войну сейчас, не принеся домой какую-то "победу". Следствием этой его позиции и являются его декларации о переговорах, о том, что Стамбульский формат хороший.

Пропагандисты замыливают россиянам глаза то израильскими проблемами, то Украиной. Но россияне начинают потихоньку прозревать в связи с этим потопом в Орске, вода продолжает подниматься. Им уже и Крым не нужен, лишь бы власти начали заниматься внутренними проблемами. Но, выходя на митинги, они все равно просят: "Путин, помоги". То есть понимание того, что Путин не поможет, а поможет его отсутствие в головы россиян пока не приходит?

К значительной части россиян оно уже давно пришло. Но те люди, которые кричали "Путин, помоги", пытались решить конкретную бытовую проблему, чтобы им выплатили компенсации. В этой ситуации кричать "Путина в отставку" можно, но тогда ты точно ничего не получишь. Сейчас они покричат "Путин, помоги", он им не поможет, очевидно. После этого уже начнется этап "Путина в отставку".

Я не утверждаю, что они выйдут на улицы с этим требованием сейчас, потому что политический протест в России подавляется крайне жестоко. Людей сажают на долгие годы. Не факт, что это сразу выплеснется на улицы, но ощущение, из которого вырастают революции, у них появится.

Давайте назовем это последним китайским предупреждением со стороны той публики, которая вышла на улицу, чтобы решить свою конкретную проблему. Но люди уже настолько злы, что по крайней мере требуют отставки мэра Орска, извинений от министра по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас же в России идет и так называемая борьба с терроризмом. Бесконечно ловят приезжих из Азии. Мы помним, как ворвалась полиция в квартиру кыргызского дипломата, на глазах у детей избили его жену. Что это за показательные выступления и на что они направлены?

Это истерика силовиков, они же страшно опозорились. На глазах у всей страны они "рассосались", пока там террористы орудовали, а потом начали измываться над задержанными, отрезать им уши, пытать, когда они были в наручниках. Все храбрецами стали. Позорище. И у них инстинкт один – чтобы над нами не смеялись, надо показывать, какие мы крутые. Вот они и показывают, избивая жен кыргызских дипломатов.

Вы писали, что те так называемые "герои СВО", которые будут возвращаться домой, будут возмущаться тем, что страна беднеет, и что именно они будут той силой, которая может повернуть свои штыки против режима. Насколько это возможно и какое время нужно для того, чтобы это произошло?

Динамику предсказать сложно, есть много обстоятельств, которые сильно меняют восприятие ситуации. Моя мысль была проста: сейчас около полумиллиона мужиков получают по 200-300 тысяч рублей в месяц. Разовые выплаты сейчас составляют миллион. А война закончится, придут они домой и что им предложит родина? Санкции никто не снимет. В этой ситуации родина им скажет идти на работу за 20-25 тысяч, а человек привык получать в 10 раз больше. Их накачивают тем, что они "спасают родину", но вся эта пропаганда начнет работать против режима.

Динамика очень сильно зависит от того, чем закончится война, в каких условиях произойдет демобилизация, будет ощущение победы или поражения? Если будет ощущение поражения, это все очень быстро начнется. Если будет ощущение победы, может быть, полгода – год пройдет, прежде чем люди уйдут в протест. Надо понимать, что это публика, которая сама протест не начнет, они присоединятся к протесту, который начнет кто-то другой. Сроки всегда сложно предсказывать. Но то, что из этих людей может вырасти проблема для режима – это к гадалке не ходи.

Тала Калатай

Тала Калатай