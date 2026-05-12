В Конгрессе задали Хегсету вопрос о готовности США к войне с Ираном, – Sky News

Министра обороны США Пита Хегсета на слушаниях в Сенате спросили о готовности американских вооруженных сил к войне, а также о вероятности блокады Ираном Ормузского пролива, сообщает Sky News.

В частности, Хегсет заверил, что каждый аспект этого вопроса был тщательно изучен.

"Я могу заверить вас, что все было учтено. Каждый аспект этого вопроса был тщательно изучен Объединенным штабом, гражданским руководством и президентом с целью достижения очень четкой цели. И президент правильно определил военные показатели с самого начала: будь то баллистические ракеты или иранский флот – вы знаете, что нельзя противостоять блокаде, если у вас нет обычного флота, способного уничтожить оборонную промышленную базу. Но все это было сделано для того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия", – заявил он.

В статье говорится, что сенатор-демократ от штата Гавайи Брайан Шац поинтересовался, почему президент США Дональд Трамп был шокирован тем, что Иран может принять ответные меры, нанеся удары по другим странам региона.

"Это было не просто предсказуемо. Это было предсказано. Понимаете, не нужно быть гением, чтобы понять: их вероятный ход заключался в том, чтобы асимметрично ответить, а затем закрыть пролив", – добавил сенатор-демократ.

Шац подчеркнул, что хотел бы узнать, почему США этого не предвидели с самого начала:

"Я просто пытаюсь понять для тех из нас, кто слева и справа, кто с осторожностью относится к войнам за смену режима, кто с осторожностью относится к оптимистическим разговорам, кто на собственном горьком опыте узнал, какой ценой обходится такой авантюризм. Чем это отличается? И почему мы этого не предвидели?".

Издание сообщило, что Хегсет обвинил предшественников Трампа в том, что они не смогли должным образом справиться с Ираном и заявленной им ядерной угрозой.

"Президент Трамп вмешался. Мы учли все риски и варианты действий, обеспечили нашим войскам максимальную обороноспособность, насколько это было возможно в режиме реального времени, предоставив командующему Centcom все необходимое для того, чтобы эта миссия была как можно более успешной, понимая, что каждая операция имеет свои последствия и последствия, которые необходимо учитывать", – отметил министр обороны США.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель министра обороны и финансовый директор Пентагона Джулс Херст на слушаниях в Конгрессе США заявил, что военная операция против Ирана обошлась американскому бюджету в 29 млрд долларов. Херст уточнил, что около $24 млрд из этой суммы было потрачено непосредственно на вооружение и обеспечение боевых действий. В частности, речь идет о боеприпасах, ракетах, оружии и другой военной технике. При этом он добавил, что команда Объединенного комитета начальников штабов и финансовое управление постоянно пересматривают эту оценку. Уточняется, что в обновленные расходы также вошли ремонт, замена техники и оперативные расходы, связанные с ведением кампании.

Также мы писали, что, по словам источников, знакомых с оценками, сроки создания ядерного оружия в Иране остаются фактически неизменными. Американская разведка признала, что последние удары США и Израиля не нанесли решающего удара по ядерной программе Ирана. Летом 2025 года аналитики оценивали, что после атак Ирану понадобится около года, чтобы создать бомбу. Отмечается, что после двух месяцев войны эта оценка не изменилась. Как пишет Reuters, конфликт, начатый президентом США Дональдом Трампом, имел целью остановить ядерные амбиции Тегерана, но боевые действия зашли в тупик.

