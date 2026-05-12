'Враг сосредоточивает на них внимание': военный обозреватель рассказал о ситуации на фронте

Весенне-летняя кампания российской армии продолжается , но она сейчас безуспешна. Задачи, которые они перед собой ставят, не будут выполнены, заявил военный обозреватель Денис Попович в эфире Украинского радио.

Попович прогнозирует, что россияне будут наступать в Донецкой и Запорожской областях.

"Об их задачах в Донецкой области, я думаю, все знают – это захват Славянско-Краматорской агломерации и Донецкой области. Об их намерениях в Запорожье тоже известно – это обход Орехова и попытка создать единый фронт наступления на Запорожье", – поделился военный обозреватель.

Он добавил, что сейчас продолжаются бои за Волчанск, удалось осуществить тактическое продвижение Сил обороны Украины.

"Кстати, бои за Волчанск продолжаются уже 2 года. Если не ошибаюсь, как раз два года прошло с того момента, как российская армия начала наступление на севере Харьковской области", – отметил Попович.

По его оценкам, в Харьковской и Сумской областях баланс сил более или менее равный.

"Там враг пытается создавать свои "буферные зоны". И да, это оттягивание сил для того, чтобы растянуть нашу линию фронта и не дать нам возможности оперировать резервами на направлениях, которые действительно важны – это Донецкая и Запорожская области. Враг на них фокусируется", – рассказал военный обозреватель.

Попович также заявил, что не видит предпосылок для завершения войны.

"Я не понимаю, о какой вероятности завершения войны мы сейчас говорим. Во-первых, "перемирие" закончилось. Даже то перемирие, которое Дональд Трамп объявил перед 9 мая. Сегодня у нас был налет дронов на территорию Украины. Дроны были запущены – "перемирие" закончилось. Мы только что говорили о наступлении РФ. Больше-меньше, но они пытаются наступать", – пояснил он.

В то же время военный обозреватель не исключает, что в этом году может завершиться только активная фаза войны, то есть может быть прекращен огонь.

"Завершение войны как юридический статус, когда есть мирное соглашение между воюющими сторонами, которое предусматривает дальнейшее сосуществование этих стран, – я в этом году не вижу такой вероятности", – добавил он.

Попович пояснил, что слова российского президента Владимира Путина о том, что война, по его мнению, близка к завершению, "могут основываться на лживых заявлениях его генералов о том, что захвачены Купянск, Купянск-Узловой".

"Что россияне присутствуют на территории Лимана, завершают захват Константиновки, чего на самом деле нет. Путин может основываться на этих утверждениях, и в его воображении война действительно может скоро завершиться в пользу РФ", – отметил военный обозреватель.

Ранее УНИАН сообщал, что , по мнению издания The Guardian, есть ряд причин, по которым глава Кремля заявил о том, что война в Украине, возможно, "близится к завершению". Прежде всего, Россия теряет преимущество на фронте, тогда как Украине удается возвращать свои земли. Кроме того, Россия теряет на поле боя больше солдат, чем мобилизует за месяц. Издание отмечает, что не последнюю роль сыграли успешные атаки украинских дронов и ракет по нефтеперерабатывающим объектам России. При этом в статье есть предположение, что слова Путина могут быть попыткой вновь вовлечь Белый дом в переговоры, поскольку Трамп сейчас занимается кризисом в Иране.

Также мы писали, что CNN отметило, что российский лидер редко делает случайные или спонтанные заявления, особенно по вопросам войны. В то же время телеканал обратил внимание, что Путин не повторил традиционную для Кремля формулу о необходимости продолжать "специальную военную операцию" до достижения всех поставленных целей. Авторы статьи делают вывод, что война постепенно превращается в серьезное испытание для самой российской системы, а ресурсы Кремля уже не выглядят безграничными.

