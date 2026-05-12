Первый полуфинал 'Евровидения-2026': где и во сколько смотреть, прогнозы букмекеров

Во вторник, 12 мая, пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Откроет программу представитель Молдовы Satoshi с песней "Viva, Moldova!", а завершать вечер будет номер от Сербии. Прогрессив-метал-группа LAVINA исполнит композицию "Kraj mene".

Напомним, юбилейное 70-е "Евровидение" в этом году принимает столица Австрии - Вене. Такое право страна получила после победы певца JJ с песней "Wasted Love" в прошлом году. Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.

В первом полуфинале выступят 15 участников, и в гранд-финал, который состоится в субботу, 16 мая, пройдут только десять из них.

Когда "Евровидение 2026" - где и во сколько смотреть первый полуфинал

"Евровидение" стартует с предшоу в 21:30 (по киевскому времени). Само шоу начнется в 22:00.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала.

Также транслировать выступления артистов будут:

  • официальные YouTube-каналы Евровидения;
  • телеканал и сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Евровидение;
  • Радио Луч.

"Евровидение 2026" - порядок выступлений

В первом полуфинале выступят 15 стран-участников. Порядок выступлений следующий:

  1. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
  2. Швеция: Felicia – My System
  3. Хорватия: Lelek – Andromeda
  4. Греция: Akylas – Ferto
  5. Португалия: Bandidos do Cante – Rosa
  6. Грузия: Bzikebi – On Replay
  7. Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
  8. Черногория: Tamara Živković – Nova Zora
  9. Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
  10. Израиль: Noam Bettan – Michelle
  11. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
  12. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  13. Сан-Марино: Senhit – Superstar
  14. Польша: Alicja – Pray
  15. Сербия: Lavina – Kraj Mene
Кроме того, в первом полуфинале выступят Италия и Германия, которые автоматически проходят в финал.

Свои прогнозы на первый полуфинал "Евровидения" уже сделали букмекеры. Они считают, что в финал пройдут Финляндия, Греция, Израиль, Швеция, Хорватия, Молдова, Сербия, Литва, Польша, Монтенегро.

Напомним, в рамках конкурса "Евровидение 2026" Украина выступит уже во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.

