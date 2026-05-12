Первый полуфинал 'Евровидения-2026': где и во сколько смотреть, прогнозы букмекеров

Конкурс стартует вечером 12 мая.

Во вторник, 12 мая, пройдет первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

Откроет программу представитель Молдовы Satoshi с песней "Viva, Moldova!", а завершать вечер будет номер от Сербии. Прогрессив-метал-группа LAVINA исполнит композицию "Kraj mene".

Напомним, юбилейное 70-е "Евровидение" в этом году принимает столица Австрии - Вене. Такое право страна получила после победы певца JJ с песней "Wasted Love" в прошлом году. Конкурс состоится на арене Wiener Stadthalle.

В первом полуфинале выступят 15 участников, и в гранд-финал, который состоится в субботу, 16 мая, пройдут только десять из них.

Когда "Евровидение 2026" - где и во сколько смотреть первый полуфинал

"Евровидение" стартует с предшоу в 21:30 (по киевскому времени). Само шоу начнется в 22:00.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию первого полуфинала.

Также транслировать выступления артистов будут:

официальные YouTube-каналы Евровидения;

телеканал и сайт Суспільне Культура;

сайт Суспільне Евровидение;

Радио Луч.

"Евровидение 2026" - порядок выступлений

В первом полуфинале выступят 15 стран-участников. Порядок выступлений следующий:

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova! Швеция: Felicia – My System Хорватия: Lelek – Andromeda Греция: Akylas – Ferto Португалия: Bandidos do Cante – Rosa Грузия: Bzikebi – On Replay Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin Черногория: Tamara Živković – Nova Zora Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True Израиль: Noam Bettan – Michelle Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Сан-Марино: Senhit – Superstar Польша: Alicja – Pray Сербия: Lavina – Kraj Mene

Кроме того, в первом полуфинале выступят Италия и Германия, которые автоматически проходят в финал.

Свои прогнозы на первый полуфинал "Евровидения" уже сделали букмекеры. Они считают, что в финал пройдут Финляндия, Греция, Израиль, Швеция, Хорватия, Молдова, Сербия, Литва, Польша, Монтенегро.

Напомним, в рамках конкурса "Евровидение 2026" Украина выступит уже во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.

