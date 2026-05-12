Известный шеф-повар раскрыл главную ошибку, которая тормозит похудение

Известный шеф-повар Рокко ДиСпирито поделился несколькими заблуждениями о здоровом питании, и рассказал о главной ошибке, которая тормозит снижение веса.

В комментарии для Fox News он отмечает, что нет единого решения для всех, поэтому для начала нужно понять, в чем ваша проблема. Это может быть дисбаланс состава тела, недостаток физических упражнений или в целом неправильное питание.

При этом именно питание играет главную роль, подчеркнул он.

"Даже если вы тренируетесь, если вы не Леброн Джеймс и не сжигаете 8000 калорий за игру, невозможно компенсировать неправильное питание тренировками", - говорит шеф-повар.

ДиСпирито говорит, что полезно начать с основ: потребление меньшего количества сахара, меньшего количества алкоголя, меньшего количества обработанных продуктов и меньшего количества обработанных углеводов, а также большего количество белка.

При этом он отметил, что главная проблема, которую он наблюдал, заключается в том, что люди "понятия не имеют, сколько калорий они потребляют".

"Мы все потребляем в два-три раза больше, чем думаем… Даже те небольшие порции, которые вы съедаете во время готовки и уборки, – все это учитывается и быстро накапливается", – отметил он.

