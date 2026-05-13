Палуба авианосца USS Abraham Lincoln покрыта тысячами отверстий: зачем они нужны

Эта система предотвращает падение самолетов за борт во время сильных штормов в океане.

Палуба американского вианосца USS Abraham Lincoln покрыта тысячами крошечных углублений, расположенных в виде четкой сетки. Это часть системы крепления, которая предотвращает падение истребителей с палубы в воду, пишет WioNews.

Эти сверхпрочные металлические точки крепления (проушины) оснащены усиленным стальным литым элементом в форме "клеверного листа". Эта уникальная конструкция позволяет экипажам палубы одновременно надежно закреплять тяжелые цепи под разными углами. Эти критически важные точки крепления должны выдерживать огромную нагрузку, чтобы удерживать современные истребители F/A-18 Super Hornet, которые приземляются на палубу с максимальным посадочным весом в 44 000 фунтов (20 тонн).

Инженеры приваривают точки крепления непосредственно к толстой стальной обшивке корпуса корабля. Конструкция обеспечивает возможность натяжения тяжелых цепей на палубе без повреждения металла во время штормовой погоды.

Когда авианосец резко поворачивает или сталкивается с сильными океанскими штормами, корабль может развивать скорость, превышающую 30 узлов (55 км/ч). Такая система крепления с помощью проушин гарантирует, что припаркованные истребители не соскользнут и не упадут за борт в море в этих экстремальных условиях.

В то же время из-за своей чашеобразной формы отверстия естественным образом собирают соленую воду, жир и мелкие металлические фрагменты. Если это не контролировать, этот мусор может попасть в реактивные двигатели, вызывая катастрофические повреждения. Чтобы этого избежать, моряки регулярно очищают проушины проволочными щетками, чтобы удалить опасный мусор и предотвратить коррозию.

Авианосец USS Abraham Lincoln был введен в эксплуатацию с расчетным 50-летним сроком службы. Так что такие палубные крепления рассчитаны на десятилетия интенсивной эксплуатации, большие нагрузки и постоянную коррозию в соленой воде без разрушения.

