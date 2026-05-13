Саммит Трампа и Цзиньпина: в Bloomberg перечислили, какие вопросы будут обсуждаться

Долгожданный саммит Трампа с президентом Си Цзиньпином, перенесённый с марта из-за конфликта с Ираном, даёт возможность лидерам двух стран наладить личные отношения.

Президент Дональд Трамп станет первым американским лидером за почти десятилетие, который посетит Китай, когда в среду, 13 мая, прилетит в Пекин, сообщает Bloomberg.

Издание сообщило, что долгожданный саммит Трампа с президентом Си Цзиньпином – перенесенный с марта из-за конфликта с Ираном – дает лидерам двух крупнейших экономик мира возможность наладить личные отношения и найти общий язык по вопросам торговли, технологий и ряда других спорных тем.

В статье указывается, что, поскольку впереди два дня переговоров, вот вопросы, которые, вероятно, будут доминировать в повестке дня.

Война в Иране

Указывается, что американо-израильский конфликт с Ираном стал новым источником напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Издание отметило, что на Трампа оказывается давление с целью прекращения конфликта, который вызвал глобальный энергетический кризис. Ожидается, что он будет давить на Си в отношении отношений Китая с Исламской Республикой.

"Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти и оказывает этой стране определенную дипломатическую поддержку на мировой арене", – говорится в статье.

Пошлины

Импортные пошлины, введенные США и Китаем на товары друг друга, остаются в силе после октябрьского перемирия в торговой войне, которую начал Трамп после возвращения в Белый дом.

"Ожидается, что Си и Трамп будут стремиться продлить это перемирие, которое позволило снизить пошлины и приостановить некоторые предложенные меры экспортного контроля в отношении поставок товаров, в частности китайских редкоземельных металлов", – сообщило издание.

Обязательства по торговле и закупкам

В публикации отмечается, что Япония и Южная Корея взяли на себя масштабные обязательства инвестировать в США или закупать больше американских товаров, чтобы удовлетворить требования Трампа в отношении торговли, и его администрация применяет тот же подход в отношениях с Китаем.

Саммит, вероятно, принесет соглашения с бизнесом и обязательства по закупкам со стороны Китая, которые потенциально включают исторический заказ самолетов у компании Boeing Co.

Искусственный интеллект

США и Китай ведут гонку за лидерство в сфере искусственного интеллекта и приняли меры по ограничению доступа к технологиям друг друга.

Правительство США обеспокоено тем, что китайские разработчики используют результаты работы передовых американских платформ искусственного интеллекта для создания конкурентоспособных систем по значительно более низкой стоимости.

Тайвань

Издание отмечает, что вопрос Тайваня остается одним из самых чувствительных и потенциально нестабильных в отношениях между США и Китаем. Хотя Китай считает остров частью своей территории, США оказывают военную поддержку этому самоуправляемому демократическому государству и поддерживают прочные, хотя и неофициальные, связи с его правительством.

Критически важные минералы

Критически важные минералы, такие как редкоземельные элементы – ключевой рычаг влияния для Пекина – стали ареной экономической конкуренции между США и Китаем, учитывая их значение для таких отраслей, как оборонная промышленность и сектор чистых источников энергии.

США и Китай: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что США ввели санкции против трех китайских коммерческих спутниковых компаний. Их обвиняют в предоставлении Ирану разведывательной информации, которая якобы использовалась для планирования атак на американские военные объекты на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции Ирана получал доступ к спутниковым данным и мог использовать их для планирования ударов. По данным расследований, иранские военные координаты и спутниковые снимки иногда обновлялись за несколько дней до атак.

Также мы писали, что бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филип Бридлав высказал мнение, что Китай и Россия "в восторге" от раскола в НАТО, который произошел между США и европейскими странами. Бридлав подчеркнул важность НАТО и опроверг мнение о том, что НАТО является ненужным атавизмом времен холодной войны. Он напомнил, что "Россия начала агрессивную войну театрального уровня в Европе, напав на Украину". Комментируя ссору между США и странами Европы из-за войны в Персидском заливе, Бридлав отметил, что Россия и Китай оказали Ирану определенную поддержку, из-за чего Тегеран "сейчас находится в довольно выгодном положении".

