Первый полуфинал 'Евровидения-2026': выступления всех участников (видео)

Во вторник, 12 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".
На арене Wiener Stadthalle в Вене выступили 15 участников, а также представители стран "большой пятерки" - Италии и Германии.
Выступления всех артистов:
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
Швеция: Felicia – My System
Хорватия: Lelek – Andromeda
Греция: Akylas – Ferto
Португалия: Bandidos do Cante – Rosa
Грузия: Bzikebi – On Replay
Италия: Sal Da Vinci - Per sempre sì
Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
Черногория: Tamara Živković – Nova Zora
Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True
Израиль: Noam Bettan – Michelle
Германия: Sarah Engels - Fire
Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
Сан-Марино: Senhit – Superstar
Польша: Alicja – Pray
Сербия: Lavina – Kraj Mene
Стоит отметить, что в рамках конкурса "Евровидение 2026" Украина выступит уже во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.
Украину в этом году будет представлять певица LELEKA, вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.