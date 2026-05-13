Первый полуфинал 'Евровидения-2026': выступления всех участников (видео)

Во вторник, 12 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

На арене Wiener Stadthalle в Вене выступили 15 участников, а также представители стран "большой пятерки" - Италии и Германии.

Выступления всех артистов:

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!

Швеция: Felicia – My System

Хорватия: Lelek – Andromeda

Греция: Akylas – Ferto

Португалия: Bandidos do Cante – Rosa

Грузия: Bzikebi – On Replay

Италия: Sal Da Vinci - Per sempre sì

Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin

Черногория: Tamara Živković – Nova Zora

Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

Израиль: Noam Bettan – Michelle

Германия: Sarah Engels - Fire

Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice

Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

Сан-Марино: Senhit – Superstar

Польша: Alicja – Pray

Сербия: Lavina – Kraj Mene

Стоит отметить, что в рамках конкурса "Евровидение 2026" Украина выступит уже во втором полуфинале, который пройдет 14 мая. 

Украину в этом году будет представлять певица LELEKA, вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь.

