Ученые нашли окаменелость существа, чьи ноги были приспособлены для ходьбы, но которое никогда не покидало океан

Палеонтологи обнаружили древние окаменелости ранее неизвестного водного членистоногого, которые позволяют предположить, что предки современных многоножек, таких как сороконожки и кивсяки, развили свои характерные многочисленные ноги, ещё живя под водой, за миллионы лет до того, как ступили на сушу. Об этом пишет Daily Galaxy.

Опубликованная в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, эта находка опровергает традиционное представление о том, что ноги этих существ были адаптацией к жизни на суше.

Окаменелости, найденные в силурийской формации Брэндон-Бридж недалеко от Уокеши, штат Висконсин, датируются 437 миллионами лет и дают необыкновенное представление о древнем мире. Обнаружение 35 исключительно хорошо сохранившихся экземпляров предоставило ученым редкую возможность изучить мышечную ткань и другие детали мягких тканей, которые обычно теряются в процессе окаменения.

По мере того, как ученые изучают эти древние остатки, окаменелые останки Waukartus muscularis бросают вызов нашим представлениям об эволюционном пути этих многоногих существ.

Отмечается, что Ваукеша, где были обнаружены окаменелости, является замечательным местом для палеонтологов. Известные своими прекрасно сохранившимися мягкотелыми организмами, окаменелости Waukartus muscularis поразительно похожи на современных многоножек и сороконожек, с длинным сегментированным телом и как минимум 11 парами ног. За головой существа следовал длинный туловище, а несколько головных конечностей различались по размеру. Авторы пишут:

"Их меньшая длина может указывать на то, что они не были приспособлены для ходьбы, а специализировались на сенсорных или пищевых функциях, но способ питания неизвестен. Туловище Waukartus было гибким, о чем свидетельствуют изогнутые экземпляры и вариации в характере перекрытия между последовательными сегментами".

Одним из наиболее примечательных аспектов этого открытия является сохранение одноветвистых конечностей, ног, которые не разветвляются, что является особенностью, наблюдаемой у наземных членистоногих. В отличие от других древних водных членистоногих, имевших разветвлённые конечности (экзоподы), конечности Waukartus были одноветвистыми.

Эта странная анатомическая особенность подняла важный вопрос: почему у морского существа конечности так похожи на конечности современных наземных животных? Согласно исследованию, это предполагает, что конечности уже были приспособлены для передвижения по суше ещё до того, как существо вышло на твёрдую поверхность.

Ноги, эволюционировавшие для воды, но подготовленные к суше

Важно, что открытие одноветвистых конечностей у Waukartus имеет решающее значение для понимания того, как многоножки развили свою уникальную структуру ног. Как отмечает исследовательская группа, большинство водных членистоногих того времени имели разветвлённые конечности, которые помогали им плавать.

Однако Waukartus обладал более простыми, неразветвлёнными конечностями, типичными для наземных членистоногих. Это поднимает интригующую возможность: эти водные предки уже утратили свои разветвлённые конечности до перехода на сушу. В анализе исследовательской группы говорится:

"Одноногие конечности Waukartus состоят только из эндопода - анатомической особенности, которая интерпретируется как наземная адаптация многоножек, конвергентно присущая наземным насекомым и паукообразным. Предполагаемый морской образ жизни Waukartus указывает на то, что утрата экзопода произошла до перехода на сушу и не является адаптивным изменением".

Интересно, что ключевым моментом в понимании этого открытия является концепция экзаптации, когда признак изначально развивается для одной функции, но впоследствии адаптируется для другой. Согласно исследованию, конечности Waukartus, вероятно, изначально не были приспособлены для передвижения по суше, а могли выполнять другую функцию в подводной среде.

Эволюция многоножек: разгадка тайны

В течение десятилетий ученые пытались понять, когда и как такие существа, как многоножки и сороконожки, развили характеристики, которые сделали их приспособленными к жизни на суше. Открытие в Висконсине дает наиболее четкое представление об этом процессе, предоставляя доказательства того, что многие признаки, которые мы связываем с наземной жизнью, уже существовали, когда эти существа еще находились под водой.

Хотя точные причины исчезновения экзоподов в Ваукартусе остаются неясными, окаменелости, сохранившиеся в тонкослоистых аргиллитах формации Брэндон-Бридж, позволяют взглянуть на разнообразное мелководное морское сообщество примерно 437 миллионов лет назад.

