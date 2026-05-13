Первый полуфинал 'Евровидения-2026': кто из участников прошел в финал

Во вторник, 12 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".

На арене Wiener Stadthalle в Вене выступили 15 участников, а также представители стран "большой пятерки" - Италии и Германии. 

Стоит отметить, что в рамках конкурса "Евровидение 2026" Украина выступит уже во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.

"Евровидение-2026" - кто прошел в финал после первого полуфинала

Из 15 участников первого полуфинала только десятерым удалось пройти в финал. И вот полный список победителей:

  1. Греция: Akylas – Ferto
  2. Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
  3. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
  4. Швеция: Felicia – My System
  5. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
  6. Израиль: Noam Bettan – Michelle
  7. Сербия: Lavina – Kraj Mene
  8. Хорватия: Lelek – Andromeda
  9. Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  10. Польша: Alicja – Pray

Напомним, как писал УНИАН, номер представительницы Украины певицы LELEKA можно будет увидеть во втором полуфинале 14 мая. Вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь. По словам режиссера Ильи Дуцика, он с командой вложил много смыслов в єто віступление.

