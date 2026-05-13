Первый полуфинал 'Евровидения-2026': кто из участников прошел в финал

Во вторник, 12 мая, состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2026".
На арене Wiener Stadthalle в Вене выступили 15 участников, а также представители стран "большой пятерки" - Италии и Германии.
Стоит отметить, что в рамках конкурса "Евровидение 2026" Украина выступит уже во втором полуфинале, который пройдет 14 мая.
"Евровидение-2026" - кто прошел в финал после первого полуфинала
Из 15 участников первого полуфинала только десятерым удалось пройти в финал. И вот полный список победителей:
- Греция: Akylas – Ferto
- Финляндия: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
- Швеция: Felicia – My System
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!
- Израиль: Noam Bettan – Michelle
- Сербия: Lavina – Kraj Mene
- Хорватия: Lelek – Andromeda
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Польша: Alicja – Pray
Напомним, как писал УНИАН, номер представительницы Украины певицы LELEKA можно будет увидеть во втором полуфинале 14 мая. Вместе с ней на сцену выйдет бандурист Ярослав Джусь. По словам режиссера Ильи Дуцика, он с командой вложил много смыслов в єто віступление.