6 многолетних растений, которые не стоит сажать в своем саду

Лучше избегать этих проблемных растений.

Многолетники – отличный способ украсить сад и добавить в ландшафт ярких зеленых акцентов, но не все из них стоит сажать. Некоторые очень сложны в выращивании, являются инвазивными или могут оказывать негативное влияние на соседние растения и цветы.

Издание Martha Stewart выяснило у экспертов, какие многолетники стоит сажать, а от каких лучше вообще отказаться.

Китайская серебристая трава

Китайская серебристая трава – одна из самых широко распространенных декоративных трав в США. Есть причина, по которой люди ее любят: она придает саду красивую текстуру, говорит ландшафтный дизайнер Сэм Ниманн. Однако это агрессивный инвазивный вид, который может распространяться по клумбам и в близлежащие природные зоны благодаря своим семенам, которые разносит ветер на многие километры.

Гибискус

Зимостойкий гибискус - одни из самых эффектных цветов в саду многолетников, но их цветение длится всего один день.

"Зимой растение полностью отмирает, и весной оно часто появляется одним из последних среди многолетников. На протяжении большей части вегетационного периода на него просто не на что смотреть", - говорит Ниманн.

Ландыш

Ландыш – одно из самых очаровательных растений в весеннем саду, но оно агрессивно разрастается при помощи корневищ и может за несколько сезонов захватить все клумбы. По словам Ниманна, как только это растение приживется, то его крайне трудно искоренить. Кроме того, оно токсично для людей, домашних животных и скота.

Карликовая ель Альберта

Карликовая ель Альберта – неизменный атрибут садовых центров - компактное вечнозеленое растение, которое известно своей прихотливостью.

"Она очень восприимчива к паутинному клещу, который может быстро вызвать побурение и опадение хвои. В то же время у нее очень четкие требования к поливу, и она чувствительна как к переувлажнению, так и к засухе", - говорит эксперт по садоводству, ландшафтному дизайну и флористике Джон Фарбер.

Коралловые колокольчики

Коралловые колокольчики популярны благодаря своей красочной листве и прекрасно растут в тенистых садах, однако многие современные сорта недолговечны.

"Влажные зимние условия могут привести к загниванию корней, а циклы замерзания и оттаивания часто вызывают зимнее пучение грунта, выталкивая растения из почвы и приводя к низкой выживаемости", – говорит Фарбер.

Горящий куст

Когда-то это растение было популярно благодаря яркой осенней окраске, но сейчас он широко признан инвазивным видом. Он может распространяться в природные зоны, вытесняя местные растения и нарушая экосистемы. По словам Фарбера, из-за этого его использование все чаще ограничивается или запрещается.

