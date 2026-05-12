Кир Стармер оказался на грани отставки из-за бунта в Лейбористской партии,- CNN

Стармер отказался покидать должность вопреки критике однопартийцев.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнулся с нарастающим внутрипартийным кризисом после серии тяжелых поражений Лейбористской партии на местных выборах. Более 80 депутатов-лейбористов публично потребовали его отставки или призвали объявить сроки ухода с должности, пишет CNN.

Несмотря на давление однопартийцев, Стармер отказался покидать должность. На заседании кабинета министров он заявил, что намерен "продолжать заниматься управлением страной". При этом из правительства уже ушли четыре министра его кабинета.

Кризис внутри партии обострился после провальных результатов выборов в Англии, Уэльсе и Шотландии. Лейбористы потеряли свыше 1400 мест в английских муниципальных советах, а одним из главных бенефициаров падения поддержки партии стала правая "Реформы Великобритании", говорится в сообщении.

Одновременно часть парламентариев выступила против смены руководства. По данным британских СМИ, более сотни депутатов подписали письмо с предупреждением о рисках нового внутрипартийного раскола и борьбы за лидерство, пишет издание.

Политический кризис вновь усилил разговоры о нестабильности британской власти. Если Стармер уйдет в отставку или будет смещен, его преемник станет уже шестым премьер-министром Великобритании за последние семь лет, резюмирует CNN.

Кир Стармер - последние заявления

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ему "надоело" влияние Дональда Трампа и Владимира Путина, на колебания цен на энергоносители, которые бьют по британским домохозяйствам и бизнесу. Он отметил, что из-за международного кризиса счета за энергию в Великобритании "то растут, то уменьшаются".

Также Стармер во время саммита лидеров стран Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки призвал партнеров продолжать поддержку Украины. Он отметил, что необходимо принимать дополнительные меры в отношении теневого флота РФ, посколку это очень важно для оказания поддержки Киеву.

