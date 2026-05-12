Игнат предупредил о признаках подготовки Россией массированного удара

Россия может готовить масштабный удар в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь.

Россия может готовить новую массированную атаку по Украине уже в ближайшие дни. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, на возможную подготовку удара указывают сразу несколько факторов: данные украинской разведки, информация от международных партнеров, а также возросшая активность на российских военных аэродромах.

"Фиксируется передислокация тактической авиации и повышенная активность на аэродромах базирования. Обычно перед нанесением ударов противник заранее готовит и снаряжает самолеты, и именно такую активность мы наблюдаем в последние дни", – отметил Игнат.

Видео дня

В Воздушных силах подчеркивают, что подобные признаки ранее уже предшествовали комбинированным атакам с применением ракет и ударных беспилотников.

Атаки РФ по Украине

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что росияне постоянно обстреливают Херсон и устраивают сафари на мирных жителей. Зеленский отметил, что в регионе необходимо значительно усилить защиту.

Сегодня утром, 12 мая, враг атаковал объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области, в результате чего от осколков пострадал машинист поезда, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. В результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав.

Вас также могут заинтересовать новости: