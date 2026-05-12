Этот телефон стал самым продаваемым за всю историю: iPhone даже не в топ-2

Многие уверены, что рекорд по продажам мобильных телефонов принадлежит Apple, но на самом деле это не так. Несмотря на доминирование iPhone в последние годы, абсолютным рекордсменом по продажам за всю историю мобильных телефонов является кнопочная модель начала 2000-х, пишет BGR.

По результатам исследования, самым популярным устройством за все время стал Nokia 1100. Кнопочный девайс, вышедший в 2003 году, стал настоящим мировым феноменом благодаря простоте, надежности и крайне низкой цене – и разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров.

Вторую позицию занимает Nokia 1110, который является модифицированным собратом Nokia 1100. Эту модель выбрали в качестве мобильного устройства 248 млн человек. Смартфоны iPhone 6 и 6 Plus оказались на третьей строчке рейтинга, всего было продано 224 млн этих устройств.

Эксперты объясняют такую популярность Nokia меньшей конкуренцией в момент выхода и доступностью. У моделей финского бренда было мало конкурентов – лишь Motorola, Sony, BlackBerry и пара других производителей. Но именно Nokia смогла предложить ключевое преимущество – крайне низкую цену.

Nokia 1100 продавался примерно за 100 долларов, а Nokia 1110 – и вовсе около 78 долларов. Для сравнения, популярный в то время Motorola Razr V3 стоил 449 долларов, что делало его значительно менее доступным для массового покупателя.

В материале говорится, что даже после выхода дебютного iPhone в 2007 году телефоны Nokia продолжали использоваться миллионами людей. Так, в 2011 году только в Африке у потребителей на руках оставалось 50 миллионов единиц Nokia 1100.

Почему рекорд Nokia вряд ли будет побит

Сегодня рынок смартфонов устроен иначе. У пользователей огромный выбор брендов и моделей, включая Apple и Samsung с примерно равной долей мирового рынка около 21%, а также таких игроков, как Xiaomi и Huawei. Конкуренция стала намного выше, и ни одна модель уже не способна захватить столь огромную долю продаж, как это было раньше.

Кроме того, современные пользователи стали реже менять смартфоны, используя устройства дольше. Это также снижает вероятность появления нового абсолютного рекордсмена по продажам.

Напомним, по итогам первого квартала 2026 года, базовый iPhone 17 остается самым продаваемым смартфонов в мире, а Pro-версии немного ему уступают. Самым продаваемым Android-устройством стал ультрабюджетный Galaxy A07 4G, который в Украине продается дешевле 5000 грн.

