Экс-генсек НАТО предложил создать европейский оборонный блок, в который вошла бы Украина

Расмуссен считает, что НАТО распадается.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к созданию европейского оборонного альянса, поскольку НАТО, по его мнению, распадается, и растут сомнения относительно гарантий безопасности со стороны США. Об этом пишет Politico.

"Сейчас мы наблюдаем распад НАТО, и это опасно. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) вызвал столько сомнений относительно своей приверженности статье 5 и защите Европы, что для европейцев может быть только один вывод: мы должны стоять на собственных ногах и быть способными самостоятельно защитить наш континент", - сказал Расмуссен.

Он предложил создать новый союз, в который войдут европейские страны, готовые и способные самостоятельно организовать оборону континента. И эти страны должны соответствовать строгим критериям.

"Страны НАТО, достигающие целевого показателя расходов на оборону в пять процентов, должны иметь возможность участвовать, обязываться соблюдать гарантии безопасности, подобные статье 5, и не допускать блокирования военных операций отдельными государствами. И должен быть механизм исключения членов, не отвечающих этим условиям", – сказал Расмуссен.

Он также призвал к интеграции Украины в будущую европейскую систему безопасности в качестве полноправного члена нового предлагаемого альянса.

"Сейчас мы также видим, как быстро Украина разрабатывает новое оружие и боеприпасы. Нам это нужно как оплот против России", – сказал Расмуссен.

Расмуссен рассказал, что обсуждал эту идею с политическими лидерами, но пока не услышал четкой поддержки. Он добавил, что "очень приветствовал бы", если бы канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Италии Джорджией Мелони возглавили этот процесс.

Издание отметило, что эти заявления Расмуссена значительно расходятся с его предыдущими взглядами на НАТО и роль США в Альянсе, ведь ранее он последовательно защищал сильную лидерскую роль Америки, а когда был премьер-министром Дании, то поддерживал войну в Ираке под руководством США. И этот сдвиг курса, по его словам, дался нелегко.

Когда его спросили, как он себя чувствует, переосмысливая безопасность Европы по сути без Вашингтона, бывший генсек НАТО сказал: "Очень больно". Мол, он с детства "восхищался Соединенными Штатами и считал их естественным лидером свободного мира".

Но, добавил он, "мы должны скорректировать наше стратегическое мышление и уменьшить нашу зависимость от сильных людей этого мира – от Трампа, Путина (Владимир Путин – российский диктатор, – ред.), Си Цзиньпина (китайский лидер, – ред.)". По его словам, слишком долго Европа полагалась "на дешевую энергию из России, дешевые товары из Китая и дешевую безопасность из Соединенных Штатов".

"Эта модель больше не работает", – подытожил он.

Как сообщал ранее УНИАН, США выводят 5000 военнослужащих из Германии – союзника по НАТО – на фоне обострения разногласий между президентом Дональдом Трампом и Европой по поводу войны с Ираном. Пентагон заявил, что вывод войск, как ожидается, будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

На фоне этих новостей премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил о "распаде НАТО" и призвал действовать, чтобы остановить тенденцию к разрушению трансатлантического сообщества. "Наибольшей угрозой для трансатлантического сообщества являются не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию", – подчеркнул Туск.

Как отметила The Times, сокращение американского присутствия в Европе подрывает трансатлантические связи, которые являются основой НАТО, и может даже подтолкнуть Владимира Путина к проверке прочности Альянса.

