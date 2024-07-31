По словам Блинена, прекращение огня остается лучшим способом снять напряженность на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты Америки не знали об убийстве лидера ХАМАС Исмаила Хании и не были причастны к нему. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Channel News Asia.

Комментарий Блинкена прозвучал во время его двухдневного официального визита в Сингапур, через несколько часов после того, как было сообщено, что Хания - ключевая фигура на переговорах о прекращении огня в секторе Газа - был убит в своей резиденции в столице Ирана Тегеране.

"Очень трудно спекулировать, и я научился за многие годы никогда не спекулировать о влиянии одного события на что-то другое. Мы будем продолжать добиваться прекращения огня (в секторе Газа - УНИАН) столько, сколько нужно, чтобы достичь этого", - отметил госсекретарь США. Видео дня

Он также отметил необходимость положить конец "страданиям палестинцев в Газе" и вернуть заложников домой, "включая некоторых американцев".

"Одна из вещей, на которой мы сосредоточены, заключается в том, чтобы убедиться, что конфликт, который возник в Газе, не распространяется, не переходит на другие места, не эскалирует. .... Лучший способ снизить температуру везде и направить нас на лучший путь - это прекращение огня в Газе", - добавил он.

Убийство Исмаила Хании

Накануне в столице Ирана Тегеране убили лидера ХАМАС Исмаила Ханию. Вместе с лидером палестинской террористической группировки погиб один из его охранников.

Впоследствии сын Хании пообещал "бороться за свободу". По словам Абдула Салама, его отец "стремился к единству всех палестинских группировок", и после того, как пережил четыре покушения, "Аллах даровал ему мученическую смерть, которой он всегда желал".

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