Израиль убил командира "Хезболлы" и лидера политического крыла ХАМАС Исмаила Ханийя в его резиденции в Тегеране. Что дальше?

На войну в Газе это никак не скажется. Политбюро ХАМАС не влияет на военные операции ХАМАС в Газе. Даже больше: у них с военными командирами давно существуют разногласия по многим вопросам, так что гибель Исмаила Ханийи в Иране может даже обрадует "силовиков" ХАМАС.

Эскалация Израиля преследует, на мой взгляд, три цели:

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Показать, что Иран и союзники уязвимы и слабы, мобилизуя поддержку вокруг Нетаньяху в самом Израиле в условиях ухудшающихся международных позиций. Создать впечатление, что для Ирана и его прокси цена противостояния с Израилем растет, а значит надо либо прекращать ее, либо идти на уступки в переговорах по снижению эскалации. Успеть сделать то, что хочешь, до выборов в США. Неясно, что будет после ноября. С Трампом, возможно, договориться можно будет, но с Камалой Харрис - нет. Демократы, в большинстве своем, критически относятся к Израилю, и этот тренд не изменится по мере обновления поколения политических лидеров в Вашингтоне.

На практике переговоры о перемирии с ХАМАС и освобождении заложников будут заморожены в очередной раз, а дипломатическая инициатива Байдена провалена.

Региональные арабские государства не будут в восторге от такой эскалации, несмотря на то, что им плевать на Ханийю, и каких-то положительных эмоций по отношению к нему они не испытывали.

Иран и союзники попытаются как-то ответить. Но я думаю, это будет в пределах "апрельского кейса", когда эскалация проходит в управляемом ключе, без попытки втянуться в тотальную региональную войну.

А, ну, и возможности для снятия напряжения между Ираном и США в связи с приходом новой администрации в Тегеране будут уменьшены, так как хардлайнеры будут давить на нового президента Ирана с удвоенной силой, чтобы он не посмел идти на всякие нормализации и перезапускать переговоры.

С точки зрения урегулирования израильско-палестинского конфликта, убийство Ханийи ни на что не повлияет, и не подтолкнет стороны к какому-то адекватному решению. Так что нестабильность останется в обозримой перспективе.

Илия Куса, эксперт по международной политике аналитического центра Украинский институт будущего