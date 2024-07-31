Вместе с лидером террористического движения был убит один из его охранников.

Лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране. Как сообщает иранское агентство Mehr, вместе с Ханией погиб один из его охранников.

"Выражая соболезнования героическому народу Палестины, исламской нации, бойцам Фронта Сопротивления и благородной нации Ирана, сегодня утром (в среду) в Тегеране был нанесен удар по резиденции господина доктора Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского Сопротивления ХАМАС, и после этого инцидента он и один из его охранников погибли мученической смертью" - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Сейчас продолжается дальнейшее расследование инцидента.

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Кто такой Исмаил Хания?

Исмаил Хания - это палестинский политик, один из лидеров движения ХАМАС. С 29 марта 2006 до 2 июня 2014 года был премьер-министром Палестинского государства.

Вскоре после начала жестокой атаки Хамаса на Израиль 7 октября в Интернете появилось видео, на котором лидер террористической группировки Исмаил Хания в своем элегантном офисе в столице Катара Дохе наблюдает за кровавым наступлением по каналу Al Jazeera и вместе с группой других представителей Хамаса "выражает благодарность" за убийство более 1300 израильтян, среди которых не менее тысячи мирных жителей.

Многие палестинцы упрекали Хании в том, что он ведет комфортную жизнь вдали от трудностей Газы в богатой нефтью монархии Персидского залива.

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