Сейчас внимание приковано к тому, каким будет ответ ХАМАС и Ирана.

Сын ликвидированного Израилем лидера ХАМАС Исмаила Хании Абдул Салам пообещал, что палестинцы "будут бороться, пока не будет достигнута свобода".

Как пишет "Аль-Джазира", некоторые сообщения свидетельствуют о том, что Исмаил Хания был убит во время авиаудара ЦАХАЛ по резиденции в Тегеране. Абдул Салам Хания сказал, что его отец "стремился к единству всех палестинских группировок", и после того, как пережил четыре покушения, "Аллах даровал ему мученическую смерть, которой он всегда желал".

"Он очень стремился установить национальное единство и стремился к единству всех палестинских группировок. Мы утверждаем, что это убийство не остановит сопротивление, которое будет бороться, пока не будет достигнута свобода", - сказал сын Хании. Видео дня

По данным саудовского издания Al Hadath, частная резиденция Хании в Тегеране была поражена управляемой ракетой. Смерть Хании вызвала опасения относительно более широкой региональной эскалации, особенно потому, что это произошло всего через несколько часов после того, как Израиль заявил, что убил главного командира Хезболлы Фуада Шукра во время авиаудара по столице Ливана Бейруте.

Внимание мира приковано к тому, что Иран сделает дальше. Тегеран уже предупредил, что для Израиля будет "суровое наказание" за эту атаку. Как пишет Bild, в заявлении верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал: "Преступный сионистский режим убил нашего гостя в нашем доме. Его ждёт суровое наказание. Мы считаем своим долгом отомстить за его кровь в этом горьком и тяжёлом инциденте, который произошёл на территории Исламской Республики".

Мустафа Баргути, генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы, сказал, что смерть Хании является "серьезным событием" и что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "хочет региональной войны, и он хочет втянуть Соединенные Штаты в конфронтацию с Ираном, а не только с палестинцами".

Кроме того, ликвидацию Хании прокомментировали в РФ. Пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия решительно осуждает атаку Израиля, которая привела к гибели Исмаила Хании".

Убийство Исмаила Хании

Исмаил Хания - это палестинский политик, один из лидеров движения ХАМАС. С 29 марта 2006 до 2 июня 2014 года был премьер-министром Палестинского государства.

31 июля лидер палестинской группировки ХАМАС Исмаил Хания был убит в своей резиденции в Тегеране. Как сообщает иранское агентство Mehr, вместе с Ханией погиб один из его охранников. По данным СМИ, это была атака Израиля.

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