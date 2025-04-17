В Еврокомиссии отметили, что у некоторых стран ЕС уже есть подобные списки на национальном уровне.

Европейская комиссия представила список из семи "безопасных" стран. Это позволит государствам-членам ЕС ускорить процесс рассмотрения заявок на убежище и возвращения мигрантов в страны, которые вошли в этот список. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

В список "безопасных" стран вошли Бангладеш, Колумбия, Косово, Египет, Индия, Марокко и Тунис. В Еврокомиссии отметили, что у некоторых стран ЕС уже есть подобные списки на национальном уровне.

По словам еврокомиссара по вопросам миграции Магнуса Бруннера, такой шаг позволит ускорить процесс принятия решений по заявкам на убежище и возвращения мигрантов.

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Отмечается, что многие заявки на убежище в ЕС от граждан "безопасных" стран будут отклонены. Тем не менее каждый запрос продолжат рассматривать индивидуально.

Кроме того, список "безопасных" стран еще должен быть рассмотрен и утвержден в Европарламенте и Евросовете.

В ЕС хотят значительно ограничить количество людей, которые ищут убежище - что известно

Ранее издание Politico писало, что в Европейском Союзе хотят значительно ограничить количество людей, которые ищут убежище. В 2024 году за международной защитой в ЕС обратились почти 912 тысяч человек.

"Миграционная политика расшатывает блок, поскольку основные партии принимают более жесткую риторику в отношении искателей убежища и иммигрантов в отчаянной попытке сдержать рост ультраправых популистских движений на избирательных участках", - объясняют в издании.

Отмечается, что граждане Сирии составили 16% от общего количества первых заявлений, далее следуют венесуэльцы и афганцы. Известно, что с 2013 года Сирия занимает первое место среди стран происхождения искателей убежища.

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