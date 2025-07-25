'Такими темпами через два года на фронте не останется никого', - военнослужащий

Луценко не исключает, что "ежемесячное сокращение армии может составлять 10-15 тысяч человек".

Украине необходимо начать проводить политику мобилизации или радикально снижать потери. Или же делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал Игорь Луценко, военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки.

Размышляя о будущем армии в ближайшие годы, он предложил базировать оценки на подсчетах.

"Какие цифры озвучены? Как утверждает Роман Костенко, народный депутат из оборонного комитета, Украина мобилизует 30 тысяч ежемесячно. "Официальное", то есть зарегистрированное правоохранителями СВЧ составляет около 16-19 тысяч. Из них, опять-таки, по данным Офиса генпрокурора, очень незначительный процент возвращается через механизмы "амнистии", - отметил Луценко.

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В то же время, добавляет он, "официальный, то есть озвученный президентом темп потерь - непонятен, потому что Зеленский упомянул только погибших, а пленных и без вести пропавших (основная статья безвозвратных потерь на поле боя сейчас) - не назвал".

"Оценочный темп потерь по источникам западной прессы (Экономиста, WSJ, Spiegel) - 5-8 тысяч в месяц. Сюда можно приплюсовать столько же тяжелых раненых, которые надолго или навсегда выбывают из строя", - написал военнослужащий.

Таким образом, отметил Луценко, если смотреть на такие цифры, то "количественный состав украинской армии должен или немного расти, или немного спадать помесячно".

"Что в реальности? Мобилизация 30 тысяч, вполне вероятно, происходит далеко не каждый месяц. Вполне возможно, что даже 20 тысяч является достаточно успешным показателем. Величину потерь на поле боя, указанную в иностранных источниках, можно пока оставить как есть", - отметил он.

В то же время, пишет Луценко, "показатель в 19 тысяч дезертиров и самовольно оставивших часть - однозначно занижен".

По его словам, продолжаются практики, которые препятствуют оценить это явление полнее. Он пояснил, что из-за большого количества ненужной бумажной волокиты воинские части не могут оформить все случаи СЗВ, а затем не могут должным образом сформировать сообщение для правоохранителей.

"Во-вторых, даже если сообщение о СЗЧ должным образом оформлено и направлено в ГБР, там его все еще очень часто не регистрируют, как того требует Уголовный процессуальный кодекс. Доходит даже до того, что из 10 СЗЧ в определенных частях зарегистрировано уголовных производств только по двум. То есть в конкретном подразделении реальных беглецов из войска в пять раз больше, чем показано в официальной статистике!", - пишет военнослужащий.

Таким образом, отмечает Луценко, говоря о перспективе "достаточно консервативно можно предположить, что ежемесячное сокращение армии может составить 10-15 тысяч человек, которое происходит несмотря на мобилизационные усилия ТЦК и кампанию по привлечению добровольцев".

"Это предположение пока не имеет какого-то официального подтверждения, но и опровергнуть его будет достаточно трудно", - написал он.

Также Луценко отметил еще одну "чистую гипотезу". "По-настоящему воюет, реально держит фронт вовсе не бумажный миллион. На самом деле, в лучшем случае, это тысяч 400-500 (из которых очень небольшая часть находится на нуле). А то и 300 тысяч. И таким образом видим, что таким темпом еще каких-то 2 года - и на фронте не останется никого", - подчеркнул Луценко.

Он также озвучил свои предложения по решению проблемы. Военнослужащий написал: "Надо или начать проводить политику мобилизации (сейчас государство ее комплексно не проводит, все сбросили на почти "рядовых" военных - должностных лиц ТЦК), или радикально снижать потери, или делать так, чтобы боеспособность армии зависела не от количества, а от качества. Впрочем, это отдельная большая тема".

Луценко добавил: "В любом случае, 2 года - это оптимистический сценарий, если оставлять все, как есть".

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине до 5 ноября.

Глава государства также объявил о намерении обратиться к европейским союзникам с призывом помочь финансировать повышение заработных плат украинским военнослужащим, чтобы преодолеть дефицит новобранцев и сохранить обороноспособность страны на фоне продолжающегося вторжения России.

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