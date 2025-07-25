Каменское РФ пытается "дозачистить", чтобы установить полный контроль над населенным пунктом.

Последние недели россиянам удалось продвинуться в Каменском, что на Запорожском направлении, и закрепиться. Более того, враг уже пытается выйди за пределы села, поэтому проводит атаки на Плавни и Степногорск. Об этом пишет проект DeepState.

Как отмечается, именно Каменское враг пытается "дозачистить", чтобы установить полный контроль над населенным пунктом. Силы обороны пытаются помешать этому нанося большинство поражений FPV-дронами и сбросами.

"Понемногу ситуация ухудшилась, поскольку силы врага оказались значительно больше наших. Россияне продолжат штурмовые действия дальше на север с целью выйти по рубежу реки Конская", - отмечают аналитики DeepState.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты не оставляли попыток захватить Каменское в Запорожье. По его словам, противник заинтересован в этом населенном пункте, потому что он находится на автомобильной трассе Симферополь-Харьков и расположен на господствующей высоте.

Поэтому захватив Каменское россияне смогут наносить огневое поражение из дальнобойных артиллерийских систем и по населенному пункту, который неподалеку расположен, а именно по городку Степногорск, а также сможет доставать до южных окраин самого Запорожья.

Уже 2 июля в DeepState сообщили, что РФ прорвала оборону возле Каменского. Аналитики отметили, что враг прорвал оборону в центре населенного пункта и продолжает продвигаться.

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