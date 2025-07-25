Рост цен и ухудшение жизни обычных избирателей контрастируют с излишествами окружения Орбана.

Расходы Венгрии на обслуживание долга, составляющие около 5% ВВП, самые высокие в Европейском Союзе. Цены на основные продукты, значительно выросли за последние годы, цены на жилье и аренду также резко подскочили, что сильнее всего ударило по основной массе избирателей Виктора Орбана.

Издание Financial Times пишет, что рост процентных ставок во всем мире и война России против Украины привела к росту цен на энергоносители и инфляции. На этом фоне экспансионистская экономическая политика Орбана стала гораздо более затратной.

"Они упустили ключевую возможность исправить бюджет, когда процентные ставки были низкими, а расходы на обслуживание долга составляли всего 2% ВВП. Они не смогли остановиться на государственном вмешательстве", - сообщил ведущий аналитик венгерского отделения бельгийского банка KBC Давид Немет.

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Главные проблемы в экономике Венгрии

Орбан выиграл выборы 2022 года с помощью масштабного пакета фискальных мер, включая миллиарды налоговых льгот, которые Немет назвал "огромной ошибкой".

Стимулирующие меры подняли инфляцию в Венгрии до самого высокого уровня в ЕС, и только в прошлом году она снизилась до однозначных цифр, согласно данным Евростата. В период с 2015 по 2024 год совокупная инфляция составила 66,6% - самая высокая в блоке. Инфляция на продовольственные товары достигла пика в 45% в годовом исчислении. На этом фоне компании сдерживают инвестиции.

"Корпоративное кредитование требует предсказуемой экономики и регуляторной среды. Компании не будут планировать инвестиции на 10, 20 или 30 лет вперед, когда существуют ценовые ограничения и беспорядочные отраслевые и другие налоги", - говорит генеральный директор крупнейшего кредитора в стране OTP Bank Петер Чани.

В последние годы Венгрия тратила более 10% своего ВВП, что в два раза превышает средний показатель по ОЭСР, на программы развития внутренней экономики, включая гранты и субсидии, которые "пронизаны коррупцией и завышенными ценами и серьезно подрывают конкурентоспособность частного сектора и всей экономики", отметил бывший глава центрального банка и ранее советник премьер-министра Дьёрдь Сурани.

"Постепенное сокращение этих расходов на один процентный пункт в год позволяет сэкономить около 2 млрд евро, или около 1% ВВП, каждый год", - говорит он, ссылаясь на субсидии на спорт в размере почти 2 млрд евро, а также на расходы на государственную пропаганду и коммерческую недвижимость. Еще 3-4 млрд евро в год могут поступить из фондов ЕС, которые сейчас недоступны. Но для достижения такого перераспределения Орбану придется отказаться от основных принципов, на которых было построено его политическое движение.

Какие карты на руках у главного противника Орбана

Восстановление экономики станет главным приоритетом для любого, кто победит на выборах в следующем году.

Главным соперником Орбана является лидер партии "Тиса" Петер Магяр. Он обещает "Новый курс" для "перезапуска" Венгрии. Его планы включают сокращение расходов за счет борьбы с коррупцией и "возврата активов", полученных незаконно. Он также пообещал нормализовать отношения с ЕС, сократить государственные субсидии для избранных компаний и увеличить расходы на такие секторы, как трудовые ресурсы, здравоохранение и образование.

Однако эксперты предупреждают, что система Орбана стала настолько важной частью экономики, что ее невозможно полностью демонтировать без значительного негативного воздействия на экономику в целом и финансовую систему. Крупные компании, которые внезапно лишатся государственных контрактов, столкнутся с реальной конкуренцией или будут вынуждены столкнуться с последствиями своей незаконной деятельности, могут быстро стать неплатежеспособными.

Экономика Венгрии - главные новости

Издание Financial Times писало, что замораживание европейских денег ударило по Венгрии. Дефицит бюджета в 2024 году составило более 4,5% ВВП, что усилило политическую напряженность.

11 февраля стало известно, что инфляция в Венгрии подскочила сильнее, чем ожидалось. Так, потребительские цены в январе выросли на 5,5% в годовом исчислении, что стало самым большим скачком за 13 месяцев, по сравнению с 4,6% в декабре.

12 мая сообщалось, что дефицит госбюджета Венгрии вырос до рекордного уровня в апреле, поскольку выплаты по процентам опередили рост налоговых поступлений. Правительству страны пришлось заморозить некоторые расходы.

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