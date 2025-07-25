По словам Трампа, такая встреча должна была состояться еще 3 месяца назад.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заинтересован в трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами перед поездкой в Шотландию.

"Это точно произойдет. Такая встреча должна была состояться еще 3 месяца назад", - сказал он.

Известно, что во время визита Трампа в Шотландию он встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Главной целью визита является обсуждение торгового соглашения между Вашингтоном и Лондоном.

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Президент США объявил, что планирует завершить свой визит в Шотландию 29 июля.

Эрдоган хочет организовать встречу Путина и Трампа

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он намерен организовать встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на мирных переговорах по Украине. Он отметил, что такая встреча может пройти в Стамбуле.

Эрдоган добавил, что уже на этой неделе он может провести переговоры с Путиным и Трампом по этому вопросу. Также президент Турции сказал, что Трамп сообщил ему о том, что примет участие в потенциальных мирных переговорах между лидерами Украины и России, если глава Кремля также согласится присоединиться к ним лично.

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