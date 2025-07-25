Цены на огурцы неожиданно начали расти: сколько стоит килограмм в Украине

Отмечается, что огурцы стоят в среднем почти на четверть меньше, чем годом ранее.

Отпускные цены в Украине на огурцы начали расти. Производители объясняют подорожание сокращением предложения овоща при высоком спросе.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты продают огурец не дешевле 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Фермеры указали, что рост цен в первую очередь связан с межсезонным сокращением предложения продукции на рынке, потому что комбинаты завершили сбор урожая первого оборота, а к новому обороту приступят лишь во второй половине августа. Оставшиеся поставщики практически ежедневно повышают цены на фоне высокого спроса. При этом овоща из открытого грунта на данный момент недостаточно.

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На данный момент огурец в Украине стоит в среднем на 24% дешевле, чем годом ранее. При этом производители не исключают, что при улучшении погодных условий ситуация может кардинально измениться.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

В АТБ овощ продают по 45,89 грн/кг.

При этом в Varus огурцы можно купить по 39,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 41,10 грн/кг

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно снижаются цены на арбузы из-за роста предложения на фоне ухудшения качества. Последнее связывают с жаркой погодой и засухой.

Также на этой неделе стало известно, что с начала года в Украине ощутимо выросли цены на свинину. Относительно низкие цены в 2024-м связывают, в частности, с более высоким предложением.

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