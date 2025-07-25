Для производителей поставлена четкая задача - способность Украины применить в определенное время не менее 1000 перехватчиков в сутки.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из отечественных производств дронов, в том числе перехватчиков. В своем Telegram-канале он разместил видео производственных процессов с предприятия.

"Говорил сегодня с производителями дронов-перехватчиков. Был на предприятии, поблагодарил команду, увидел, как производится защита для наших городов и сел, для наших людей. Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни", - прокомментировал Зеленский.

Глава государства отметил, что встречался уже с рядом представителей производств дронов. "И они знают, что наш запрос - 1 тыс перехватчиков в сутки. Но если сможем делать больше, то я считаю, это большая помощь", - подчеркнул президент.

По его словам, чиновники обеспечивают контрактирование, также ведется постоянная работа с партнерами, чтобы дефицита не было финансирования.

"Украинский производственный потенциал - это часть общей силы европейцев. Спасибо всем, кто эту силу развивает", - отметил президент.

Что известно относительно производства дронов

Как сообщал УНИАН, Украина активно развивает производство дронов. Для этого привлекается финансирование в том числе и стран-партнеров.

Спецпредставитель США Кит Келлог, который в июле посещал Украину, в ходе визита побывал на оборонных предприятиях, где разрабатывают украинские дроны, и крайне высоко оценил потенциал Украины в этой сфере.

Недавно стало известно, что, Украина и США договорились об инвестициях в украинское производство дронов. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, это соглашение также приведет к тому, что США, крупнейший военный спонсор Украины в войне с Россией, приобретут крупные партии украинских беспилотников.

20 июля Зеленский анонсировал в ближайшее время новые контракты на производство и поставку дронов.

По результатам заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 21 июля, стало известно, что в частности Германия среди другой помощи профинансирует закупку украинских дальнобойных дронов, Нидерланды предоставляют 200 млн евро на дроны-перехватчики. Норвегия в 2025 году в целом выделила 1 млрд евро на закупку дронов, из них 400 млн - на закупку у украинского ОПК.

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