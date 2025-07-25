Этот беспилотник не видят радары из-за особенности производства - в нем нет металла.

Беспилотник "Черника", которым российские оккупанты бьют в частности по Харькову, практически невидим для радаров из-за своих материалов и габаритов, которые средства обнаружения видят в размерах обычной вороны. Об этом в эфире телемарафона рассказал авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап.

По его словам, конструкция этих дронов удешевлена и замаскирована для усложнения перехвата. В частности есть два таких дрона "Черника-1" и "Черника-2". В первом варианте взрывная часть составляет примерно 700 г и он может летать на расстояние до 80 км, а второй имеет взрывную часть 3,5 кг и более продвинутую систему наведения, которая летит с помощью автопилота.

"Это оружие не совсем приятное. Кажется, что оно имеет малую мощность, но оно дужка гадкая относительно его "принятия". Его не видят радары, его очень трудно обнаружить... "Черник-2" произведено около 4 тыс. единиц", - рассказал эксперт.

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По его данным, в районе Харькова дрон "Черник-2" впервые заметили в июне 2025 года и только шесть раз удалось его нейтрализовать.

"То есть этот дрон надо уничтожать принципиально другими средствами поражения потому, что те средства, которые сейчас есть, показывают, что они против этого дрона не совсем эффективны. Скорее всего это будет патрулирование зоны так, чтобы можно было оптическими средствами его находить. Потому что на фоне неба он не такой здоровенный, чтобы его найти. Скорость у него 20 м/с, ну, то есть, 72 км/ч. Он тихонечко себе летит - электрический двигатель не шумит - против него средства детекции, то есть обнаружения, работают плохо. И в этом его основная неприятность", - рассказал Криволап.

По его словам, этот дрон не видят радары из-за особенности производства - в нем нет металла и небольшие габариты не позволяют его обнаружить своевременно. Этот беспилотник, по словам специалиста, сделан из пенопласта, внутри - небольшой двигатель и пайки.

"Он настолько мал, что его радиозаметность меньше, чем у вороны. Радар физически не способен его проследить - в этом и проблема", - пояснил специалист.

Первый удар дроном "Черника" по Харькову - что известно

Напомним, в конце июня российская армия впервые ударила дроном нового типа "Черника" по Харькову. Чаще всего враг бил по городу "Шахедами", но специалисты ГСЧС зафиксировали удар именно "Черникой".

Этот дрон похож по мощности боевой части на БПЛА "Молния", но имеет другую конструкцию. В июне в результате удара "Черникой" повреждения получили несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

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