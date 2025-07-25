По словам чиновников Газы, многие люди страдают от недоедания.

С 25 июля иностранные страны могут доставлять гуманитарную помощь в Газу. Об этом заявил высокопоставленный представитель организации World Central Kitchen в комментарии для Sky News.

"Отныне Израиль позволит иностранным странам доставлять гуманитарную помощь в Газу с помощью парашютов. Сегодня во второй половине дня организация WCK начала возобновлять работу своих кухонь", - подчеркнул он.

Известно, что гуманитарная организация World Central Kitchen приостановила свою деятельность в Газе после того, как в прошлом году в результате израильского авиаудара погибло несколько ее сотрудников.

Видео дня

В то же время Министерство здравоохранения Газы заявило, что за последние 24 часа девять человек умерло от недоедания. Всего с начала войны в регионе из-за дефицита пищи умерло 122 человека, среди которых 83 ребенка.

Также сегодня в ООН предупредили, что в Газе заканчиваются специальные лекарства для детей, страдающих от недоедания.

В свою очередь в Израиле отрицают наличие дефицита продовольствия в Газе, несмотря на то, что в начале этой недели более 100 гуманитарных организаций предупредили о массовом голоде в Газе. В Израиле отметили, что стране пришлось взять под контроль поставки и распределение гуманитарной помощи, ведь боевики ХАМАСа воровали ее, не давая гражданскому населению. Однако в ХАМАСе отрицают это, как и другие гуманитарные организации, среди которых USAID.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину. По его словам, об этом он торжественно заявит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на такое заявление:

"Мы решительно осуждаем решение президента Макрона признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после бойни 7 октября. Такой шаг поощряет террор и грозит созданием еще одного иранского марионеточного режима, подобно тому, как это произошло в секторе Газа".

В свою очередь издание Axios писало, что у президента США Дональда Трампа встревожены ударами Нетаньяху по Сирии. По словам одного из чиновников администрации Трампа, израильский лидер вел себя "как сумасшедший" и "постоянно все бомбит".

"Нетаньяху иногда похож на ребенка, который просто не хочет вести себя как следует", - добавил чиновник.

Вас также могут заинтересовать новости: