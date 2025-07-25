Православный праздник сегодня носит народное название Ермолаев день.

26 июля по новому церковному календарю православные верующие почитают память святителя Иосифа, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси, сыгравшего важную роль в истории украинской православной церкви. Особые традиции и приметы этого дня передаются из поколения в поколение - о них, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю, рассказываем в материале.

Что за праздник сегодня церковный в Украине - новый и старый стиль

26 июля (8 августа по старому стилю) в Православной церкви Украины вспоминают святителя Иосифа - украинского церковного деятеля, митрополита Киевского, Галицкого и всей Руси с 1663 по 1675 год, экзарха Константинопольской Православной Церкви в Украине.

Дата рождения Иосифа Нелюбович-Тукальского неизвестна, родился он, вероятно, в имении Мутвица, в Пинском уезде Речи Посполитой. Сам был родом из шляхетской семьи, его отец был пинским военным. Иосиф закончил православную школу Святого Духа в Вильне и принял монашеский постриг в местном монастыре.

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С 1654 года он стал архимандритом Лещинского монастыря и старший Виленского Свято-Духовского монастыря, а 1661-м - епископом Могилевским. В 1663 (или 1664) году Иосифа избрали митрополитом Киевским, но так как на то время шла борьба между казацкой старшиной, то на этот пост одновременно претендовали несколько кандидатов. Гетьман Павло Тетеря поддержал другого - Антония Винницкого, и его провозгласили митрополитом. На Левобережной Украине на митрополию претендовал кандидат от московского правительства - епископ Мефодий (Филимонович).

Так как Иосиф Тукальский выступал против вмешательства польской власти в украинские церковные дела, то его в июне 1664 года заключили в Мариенбургскую (или Мальборскую) крепость в Пруссии. Но спустя два года, в 1666 году, гетьманом Украины стал черкасский полковник Петро Дорошенко - он освободил Правобережье от поляков и освободил Тукальского.

Иосиф стал управлять епархиями Правобережья, Беларуси и Литвы, в то время как за Винницким остались Львовская, Перемышльская и Луцкая епархии. Иосиф Тукальский какое-то время жил в Вильно и Могилеве, затем вернулся в Чигирин. Его двухлетнее заключение повысило авторитет митрополита среди православного духовенства, казачества и шляхты. Несмотря на раздел Украины, он оставался митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси и самостоятельно решал все церковные вопросы. При поддержке Петра Дорошенко митрополит получил в 1668 году (по другим данным - в 1670-м) благословение Константинопольского патриарха.

После того, как Петро Дорошенко объединил левый и правый берега Украины, а митрополит Тукальский возглавил церковь на обеих берегах, произошла попытка объединить Киевскую митрополию. Епископа Мефодия, ставленника Москвы, сослали в Уманский монастырь, а Тукальский запретил в украинских православных церквях поминать московского царя как государя, как это было при Мефодии. Иосиф постоянно отстаивал независимость украинской церкви от московского патриархата и выступал за то, чтобы она подчинялась Константинополю. То, что Иосифа Тукальского признавали митрополитом на обоих берегах Днепра подтверждается и тем, что Москва назначила наместником престола Лазаря Барановича лишь после смерти Тукальского.

26 июля 1676 года митрополит покинул этот мир в монастыре Святой Троицы в Чигирине. Позже его мощи перенесли в Лубенский Мгарский монастырь. Канонизирован и почитается как святой в Православной церкви Украины с 2021 года.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают священномучеников Ермолая, Ермипа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских;

преподобномученицу Параскеву Римскую;

преподобного Моисея Угрина, Киево-Печерского;

преподобного Моисея, чудотворца Киево-Печерского.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине согласно старому календарному стилю - 26 июля верующие отмечают Собор архангела Гавриила.

О чем помолиться в этот день, главные традиции и что нельзя делать сегодня

26 июля в молитвахобращаются к святому Ермолаю - просят исцеления от болезней, укрепления веры и поддержки в трудных жизненных ситуациях.

В народе день прозвали Ермолаевым. Сегодня продолжают копать раннюю картошку и собирают первый урожай яблок, которые, однако, не едят до Второго Спаса. Считается, чтто если в день Ермолая сорвать несколько ржаных колосков и заткнуть за пояс, можно избавиться от боли в спине. По одной из примет в этот день тем, чье имя начинается на букву "Е", обязательно повезет.

26 июля церковь, как и в другой день, выступает против сквернословия, ссор, зависти, порицает злобу, месть, клевету и сплетни. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам, в этот день женщинам не слудет заниматься какой-либо тяжелой работой, в особенности работать в поле, огороде, а также шить, вязать и вышивать - чтобы не потерять семейное счастье и удачного жениха. Не советуют сегодня одалживать рабочие инструменты - можно из дома отдать благополучие.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 26 июля, в Ермолаев день

По приметам дня можно узнать о погоде в ближайшее время и осенью:

мухи сильно кусаются - к дождю;

липа пожелтела - будет ранняя осень;

кукушка поет с утра - осень будет теплой и длинной;

закат багровый - жди сезон дождей.

Еще одно название этого дня - Марьев: говорят, что в это время с трав начинают спадать особые туманы - "марева", им приписывают целебную силу, поэтому после утренней росы идут собирать лекарственные травы.

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