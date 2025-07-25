Народный депутат в этом вопросе соглашается с Александром Сырским.

Народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в разговоре с корреспондентом УНИАН Надеждой Пришляк рассказал о решении вопроса о разрешении выезда за границу юношей 18-24 лет, о возможности введения мотивационных программ для привлечения в армию украинцев.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на 2026 год на оборонку необходимо 120 млрд долларов. Где мы можем взять такую невероятно большую сумму для украинского бюджета?

В запросе на финансирование сектора безопасности и обороны, который подавало Минобороны, в проекте государственного бюджета на 2025 год речь шла о 5 триллионах гривен. Это больше, чем есть способность главной сметы страны. Поэтому Шмыгаль, который возглавил министерство прекрасно понимает реальную потребность Вооруженных Сил и он заявляет более-менее реалистичные прогнозы финансирования, которые нужны для сектора безопасности и обороны, и для ВСУ, чтобы выполнять задачи и функции, которые на них возлагаются. Бесспорно, что сумма в $120 млрд - это астрономическая сумма, которую на сегодняшний день, едва ли, сможем выделить на безопасность и оборону, потому что из государственного бюджета где-то 2, 5 триллиона гривен идет на сектор безопасности и обороны. Поэтому будем искать деньги как на внешних финансовых рынках, так и за счет внутренних заимствований.

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Будем стараться максимально увеличить финансирование оборонки, потому что понимаем, что Россия от своих намерений не отказывается, даже если представить, что будет пауза в войне. Любые мирные договоренности Россия рано или поздно нарушит - через год или через 5 лет. Поэтому нам надо готовиться к тому, чтобы цена любой будущей агрессии была для врага очень высокой. Средства надо искать на европейском и американском континенте, важна помощь от МВФ. Это программа-максимум, которую мы должны выполнить.

О реальных потребностях ВСУ наши партнеры проинформированы, они хорошо понимают, что нам необходимо с точки зрения техники, обеспечения личного состава, мотивации, поэтому для них это не является неожиданностью. За эти три года войны мы получили более $100 млрд разнообразной финансовой помощи. Необходимо увеличение ее, потому что на сегодня Украина, по сути, является гарантом безопасности Европы.

Принятие на днях Радой закона об ограничении самостоятельности НАБУ и САП будет способствовать ее увеличению?

Думаю, что такое решение может иметь негативные последствия. Мы уже слышим сигналы от европейских политиков, представителей Совета Европы, которые заявляют, что рассматривают борьбу с коррупцией и независимость антикоррупционных органов как неотъемлемую составляющую движения Украины в ЕС. И финансовые вопросы связывают с этим. Поэтому вчера президент Украины заявил, что будет подготовлен новый законопроект, который обеспечит максимальную независимость НАБУ и САП и минимизирует риски влияния на них со стороны страны-агрессора. Думаю, что этот вопрос мы решим в ближайшее время и это не станет препятствием для получения Украиной в том числе военной финансовой помощи.

Сырский сказал, что увеличение финансовой мотивации для мужчин могло бы решить проблему мобилизации в Украине. Есть ли законодательное движение в этом направлении?

На сегодня есть понимание, что необходимо финансовое стимулирование мобилизации.

Главное здесь - насколько мы можем это себе позволить. Генерал Сырский правильно говорит, что главным мотиватором в современной войне, в желании воевать против врага, защищая государственный суверенитет, является финансовая составляющая. После 3,5 лет войны на истощение речь идет исключительно о мотивации финансовой. Найти деньги не так просто, тем более, что наши западные партнеры меньше всего оказывают помощи для финансового обеспечения ВСУ, а больше помогают техникой, в социальную сферу средства направляют. Поэтому это один из самых сложных вопросов, который мы пытаемся решить.

Россия за последний год нарастила практически более чем на 100 тысяч войско, которое воюет на территории Украины. На этом фоне мы должны думать и о формировании резервов, и об увеличении личного состава. А для этого нужны финансы.

Сработала ли мотивационная инициатива по привлечению к подписанию контракта в армию тех, кому 18-24 года?

Мы не можем разглашать цифры, потому что это информация для ограниченного доступа. Но, скажем так - не настолько этот результат такой, чтобы был блестящим. Но и провальным также его не назову.

В парламенте заговорили о возможности разрешить выезд за пределы Украины мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Действительно ли государство сегодня готово открыть границы для этой возрастной категории мужчин?

Это очень сложный вопрос. С точки зрения психологической, а также в плане перспектив ведения войны и соответствия Конституции. Потому что когда мы говорим о том, что определенные категории, которые являются военнообязанными с 18 лет, получат разрешение выезд за границу, а другие нет, то таким образом мы нарушаем принцип равенства. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы минимизировать вопрос о конституционности таких инициатив.

Есть понимание, что этот вопрос нужно решать, потому что без этого дети, которые выезжают в 17 лет, не смогут вернуться в Украину в ближайшие годы, потому что не смогут выехать за границу после 18 лет. Это создает потенциальные угрозы для будущего Украины, поскольку молодое поколение "оседает" за рубежом и не возвращается в Украину.

Если говорить о финансировании украинской армии, то какие приоритеты на сегодня? Это только проедание? Хватает ли и на производство оружия, техники, боеприпасов?

Нельзя сказать, что мы бюджет обороны направляем только на проедание и содержание Вооруженных сил. Он абсолютно сбалансирован, есть четкое распределение средств, которые идут на материальное обеспечение военнослужащих, но также и направляются на выработку и закупку новых образцов вооружения, инновационные вещи, финансируются новые виды вооружения. Но денег на закупку нового вооружения не хватает.

В этом контексте возникает вопрос о целесообразности продажи украинского оружия, чтобы получать средства для оснащения армии.

Я сторонник того, чтобы дать возможность экспортировать те виды вооружения, которые наш сектор безопасности и обороны не закупает или из-за нехватки финансовых ресурсов, или из-за того, что мы перешли на более совершенные образцы. Но здесь есть предостережения, связанные с тем, что нельзя исключать, что некоторые образцы могут попасть в руки россиян и они их будут использовать против нас. Поэтому здесь очень тонкая грань и постоянно идут дискуссии на уровне правительства и комитетов парламента. На сегодня решения еще нет.

справка Федор Вениславский член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский - народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Ранее он был представителем президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (до 12 сентября 2022 года) и в Верховной Раде Украины (до 7 декабря 2023 года).

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