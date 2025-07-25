Российские истребители начали использовать новую дальнобойную ракету 'воздух - воздух' (фото)

Речь идет о модернизации ракеты Р-77, также известной как РВВ-АЭ.

Оккупанты начали применять новую авиационную ракету класса "воздух-воздух", которая получила название "Изделие 180" (К-77М). Соответствующие фото обнародовал ресурс "Полковник ГШ".

"Изделие 180 является модернизацией ракеты Изделие 170 (Р77), которая имеет новый двухрежимный двигатель, новое хвостовое оперение и активную радиолокационную головку самонаведения", - сообщают специалисты.

Отмечается, что ракету разработали под истребитель Су-57, который сами россияне относят к пятому поколению.

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Заявленная дальность поражения цели типа "самолет" у ракеты "Изделие 180" составляет 190 км, что сопоставимо с дальностью лучших западных ракет класса "воздух-воздух".

Портал Defense Express в свою очередь отмечает, что оригинальная Р-77 имела ограниченную дальность, которая составляет 70-80 км. От других ракет ее визуально отличали уникальные решетчатые рули.

Последние должны были разлагаться в полете, но реализовать эту концепцию россиянам так и не удалось. Зато решетчатые рули имели большее аэродинамическое сопротивление, а также приводили к увеличению заметности как самой ракеты, так и самолета-носителя.

На новой ракете от решетчатых рулей отказались. Также она должна была получить усовершенствованную головку самонаведения.

Российские ракеты класса "воздух-воздух"

Стоит сказать, что россияне уже имеют ракету класса "воздух-воздух" с дальностью около 200 км. Речь идет о Р-37М, носителем которой выступают по крайней мере несколько российских истребителей.

Одним из них является самолет Су-30СМ2, который представляет собой модернизированную версию Су-30СМ. Другими известными носителями являются модернизированный советский перехватчик МиГ-31БМ и новый многоцелевой истребитель Су-35С.

Напомним, ранее УНИАН сообщал об использовании ракеты Р-37М в войне против Украины.

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