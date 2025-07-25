Главными проблемами для бренда стали рынок Китая, пошлины США и экспансия электромобилей.

Операционная прибыль автопроизводителя Porsche во втором квартале 2025 года резко упала. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение прибыли почти на 91%. Об этом пишет Bild со ссылкой на финансовый отчет концерна Volkswagen AG.

В издании поделились, что прибыль Porsche в автомобильном бизнесе во втором квартале 2025 года составила всего 154 миллиона евро. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года компании удалось заработать 1,7 миллиарда евро. Более того, оборот автопроизводителя снизился примерно на 12,9% до 8,3 миллиарда евро.

В издании объяснили, что главными проблемами для бренда стали Китай, США и экспансия электромобилей. В частности, продажи компании на китайском рынке оставляют желать лучшего в первую очередь из-за сильной конкуренции.

Видео дня

Журналисты добавили, что высокие затраты на модернизацию производственных линий и пошлины на экспорт в США также негативно повлияли на прибыль. Также бренд поздно сделал ставку на электрокары, из-за чего потерял часть потенциальных клиентов.

Такие изменения заставят компанию искать новые пути экономии. В издании отметили, что руководство Porsche к 2029 году планирует сократить около 1900 сотрудников в регионе Штутгарта. Первая волна сокращений персонала может произойти уже до конца года.

В Европе обвалились продажи автомобилей - что известно

Ранее в Bloomberg сообщили, что в июне продажи новых автомобилей в Европе упали больше всего за 10 месяцев. В связи с этим автопроизводители призвали стимулировать спрос на полностью электрические модели.

В агентстве отметили, что крупнейшие немецкие концерны не могут позволить себе снижение спроса на их автомобили в Европе, так как они уже теряют позиции в Китае. Также проблемой стали пошлины на экспорт автомобилей в США, которые негативно влияют на прибыль европейских компаний.

Вас также могут заинтересовать новости: